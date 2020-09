उइगर मुस्लिमों के शोषण पर अमेरिका ने चीन को दी खुलेआम चेतावनी, उठाया यह बड़ा कदम

वॉशिंगटन: अमेरिका (America) ने चीन (China) को एक और झटका देते हुए उइगर मुसलमानों (Uighur Muslim) द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है. ट्रंप प्रशासन ने यह कदम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) की उइगर और अन्य अल्पसंख्यक विरोधी नीति के मद्देनजर उठाया है.

विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (Mike Pompeo) ने कहा कि हम CPC द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन कर अल्पसंख्यकों से जबरन काम (forced labour) करवाने की निंदा करते हैं. अमेरिका ऐसे उत्पादों का आयात नहीं करेगा, जो उसके मूल्यों के खिलाफ हैं. चीन में प्रताड़ित उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा निर्मित उत्पादों को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी.

We strongly condemn the CCP's human rights abuses through its immoral use of forced labor, which is at odds with American values. We won't tolerate products exported to the U.S. made on the backs of Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups across China. pic.twitter.com/NOxpEVEhcR

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020