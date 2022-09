Bilawal Bhutto से पूछा गया ऐसा सवाल, शर्म से लाल हो गए PAK के विदेश मंत्री

Bilawal Bhutto marriage plans: पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अभी न्यूयॉर्क में थे. वहां एक पत्रकार ने उनसे ऐसा निजी सवाल पूछा, जिसका भुट्टो ने जवाब दिया. दरअसल 33 साल के भुट्टो की शादी कब होगी या किससे होगी इन सवालों का जवाब जानने के लिए पाकिस्तान में बहुत से लोग बेकरार रहते हैं. ऐसे में अमेरिका में उन्होंने साफ कर दिया है कि शादी करने को लेकर आखिर वो क्या सोच रहे हैं.

भुट्टो कब करेंगे शादी?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सत्र से इतर बिलावल से एक पत्रकार ने सवाल पूछा, कि मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त पूछ रहे थे कि क्या आपका शादी करने का कोई इरादा है? इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा, 'बिल्कुल, मेरा शादी करने का इरादा है. लेकिन मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं है'. यानी उन्होंने शादी के लिए कोई खास तारीख या दिन का वेन्यू का खुलासा नहीं किया. इसके बाद जब रिपोर्टर ने एक बार फिर पूछा, 'कब?' लेकिन तब भुट्टो इस बात का जवाब दिए बिना ही पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ आगे बढ़ गए.

देखिए वीडियो

#WATCH: "I have plans to marry," #Pakistan FM Bilawal Bhutto-Zardari tells Arab News on the sidelines of #UNGA.

–https://t.co/eGzOWnX6jC pic.twitter.com/foweNmPQ2Y

— Arab News Pakistan (@arabnewspk) September 23, 2022