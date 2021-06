झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव करने की तैयारी में कांग्रेस? रामेश्वर उरांव बोले-मुझे नहीं लगता

Delhi/Ranchi: झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव (Jharkhand PCC Chief Rameshwar Oraon) ने उन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य में पार्टी पीसीसी चीफ बदलने की दिशा में काम कर रही है. दरअसल, दिल्ली दौरे पर गए रामेश्वर उरांव ने शनिवार को साफ कहा कि पार्टी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बदलने नहीं जा रही है.

रामेश्वर उरांव (Rameshwar Oraon) ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात पर कहा, 'मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिला क्योंकि उनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं. यह शिष्टाचार मुलाकात थी. बैठक का कोई एजेंडा होगा तो बताएंगे. अगर किसी को बदलने से पार्टी मजबूत होती है तो आलाकमान कर सकता है. मुझे लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा.'

I met party's senior leaders as I've good relations with them. It was a courtesy meet. If there is an agenda for meeting, we will tell. If changing anyone makes the party strong then High Command can do it. I think there won't be any change: Jharkhand PCC Chief Rameshwar Oraon pic.twitter.com/qrTbgMelhM

