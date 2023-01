ffreedom ऐप: लाइवलीहुड एजुकेशन के द्वारा 1 करोड़ भारतीयों को बना रहें सशक्त

ffreedom App: फ्रीडम ऐप, एक क्रांतिकारी मंच है जो भारत में किसानों और छोटे व्यवसाय के मालिकों को अपनी आय बढ़ाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है, गूगल प्ले स्टोर पर 10 मिलियन डाउनलोड को पार करके खुद को मील का पत्थर साबित किया है. कंपनी की यह उपलब्धि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आजीविका की शिक्षा प्रदान करने में मार्केट लीडर के रूप में फ्रीडम ऐप की स्थिति को मजबूत करती है. अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और व्यापक कोर्सेस के साथ फ्रीडम ऐप देशभर में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

फ़्रीडम ऐप की प्रभावशाली ग्रोथ का श्रेय केवल 33 महीने पहले लॉन्च किए जाने के बाद से इसके केंद्रित दृष्टिकोण को दिया जा सकता है. विविध आबादी तक पहुंचने के महत्व को पहचानते हुए, ऐप ने एक ऐसे अनुभव और सामग्री के निर्माण को प्राथमिकता दी, जो अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी स्थानीय भाषाओं में भी सुलभ हो. इस दृष्टिकोण ने उपयोगकर्ताओं के साथ स्पष्ट रूप से लोकप्रियता हासिल की है, क्योंकि ऐप वर्तमान में खेती, व्यवसाय और व्यक्तिगत वित्त में प्रभावशाली 960 कोर्सेस की मेजबानी करता है.

ऐप हर हफ्ते हर भाषा में नए कोर्स जारी कर रहा है. इन कोर्सेस को 800 से अधिक एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ विकसित किया गया है जिन्होंने ऐप के उपयोगकर्ताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अपने संबंधित क्षेत्रों में सफलता हासिल की है. स्थानीय भाषा समर्थन और विशेषज्ञ समर्थित सामग्री के इस अनूठे संयोजन ने फ्रीडम ऐप को भारत में लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने और सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में मदद की है. ये सभी कोर्सेस एक सब्सक्रिप्शन पैकेज के माध्यम से उपलब्ध हैं जहां उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी कोर्सेस तक पहुंच आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

फ्रीडम ऐप की सफलता भारत में शिक्षा और कौशल विकास की खाई को पाटने के अपने लक्ष्य का प्रतिबिंब है, जिसमें लाखों सूक्ष्म और नैनो उद्यमी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है. ऐप के संस्थापक और सीईओ, श्री सी.एस. सुधीर ने कहा कि भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था लगभग 3.5 ट्रिलियन है और इसका लक्ष्य 5 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंचना है, एक लक्ष्य जो किसानों, सूक्ष्म और छोटे व्यवसायों और बड़े कॉर्पोरेट्स के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है. हालांकि, उनका कहना है कि "भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली लाखों सूक्ष्म और नैनो उद्यमियों को बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल विकास पर जोर नहीं देती है." इस समस्या का समाधान करने के लिए फ्रीडम ऐप की संकल्पना की गई थी और सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से सूक्ष्म और नैनो उद्यमियों को सटीक ज्ञान हस्तांतरण और कौशल विकास प्रदान करके भारत को अपने लक्ष्य तक पहुंचने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था. अपने व्यापक कोर्सेस और विशेषज्ञ-समर्थित सामग्री के माध्यम से, फ्रीडम ऐप भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और विकास में योगदान करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है.

फ्रीडम ऐप 20 मार्च 2020 को लॉन्च होने के बाद से एक महत्वपूर्ण यात्रा से गुजरा है, जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से विकसित हुआ है, जो अकेले अपने एंड्रॉइड ऐप पर 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए फोन कॉल पर वित्तीय शिक्षा प्रदान करता है. ऐप में कई नई सुविधाएं और कोर्सेस की पेशकश शामिल हैं, जैसे कि स्थानीय भाषा का समर्थन, विशेषज्ञ-समर्थित सामग्री, और खेती, व्यवसाय और व्यक्तिगत वित्त में विस्तृत कोर्सेस की पेशकश. शामिल इन्फोग्राफिक इस यात्रा और इसके माइलस्टोन को चित्रित करेगा.

फ्रीडम ऐप ऑर्गेनिक ग्रोथ और वर्ड-ऑफ-माउथ के जरिए एक बड़ा यूजर बेस बनाने में सफल रहा है. इस दृष्टिकोण ने कंपनी को भारी मार्केटिंग एक्सपेंसेस पर खर्च करने के बजाय उत्पाद विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी है. कंपनी 18 YouTube चैनल संचालित करती है, जिनके पास 2.5 मिलियन से अधिक का संयुक्त ग्राहक आधार है, और इससे कंपनी को उपयोगकर्ताओं को व्यवस्थित रूप से आकर्षित करने में मदद मिली है. इसके अतिरिक्त, कंपनी का बिज़नेस मॉडल लाभदायक है, जो इसके की प्रभावशीलता और इसकी सेवाओं की अत्यधिक मांग का प्रमाण है.

फ़्रीडम ऐप के कोर्सेस सभी उम्र और पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उनके आजीविका लक्ष्यों को प्राप्त करने और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए है. अपने कोर्सेस को 37 लक्ष्यों में उप-वर्गीकृत करके, ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए उस पाठ्यक्रम को खोजना आसान बनाता है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और विशिष्ट और औसत दर्जे के उद्देश्यों को निर्धारित करता हो. यह सुविधा न केवल उपयोगकर्ताओं को ऐप को आसानी से नेविगेट करने और उनके लिए सबसे अधिक रेलेवेंट सामग्री खोजने में मदद करता है, बल्कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी प्रदान करता है. इसके अलावा, ऐप के समर्पित कोच और लक्ष्य-विशिष्ट विशेषज्ञ टीम विशेष और व्यक्तिगत वित्तीय योजना प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्राहकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समर्थन है.

अपनी व्यापक कोर्सेस के अलावा, फ्रीडम ऐप सभी 37 आजीविका के लक्ष्यों के लिए एक प्रवृत्त समुदाय भी प्रदान करता है. इनमें से प्रत्येक आजीविका के लक्ष्य में फाउंडेशन कोर्स, वर्कशॉप और स्पेशलाइजेशन कोर्स होंगे. इन नए पाठ्यक्रम संरचनाओं को 100-150 घंटे के डिप्लोमा में तैयार किया जाएगा.इन डिप्लोमा का उद्देश्य व्यक्तियों को सूक्ष्म उद्यमी बनने के लिए आवश्यक सभी व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है.

प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ दिलचस्प कोर्सेस में शामिल हैं:

1. एयर पोटैटो की खेती - 7 लाख रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष कमाएँ

2. ड्रैगन फ्रूट की खेती - 6 लाख रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष कमाएं

3. वित्तीय स्वतंत्रता कोर्सेस - अपने धन को बनाने और सुरक्षित करने के प्रभावी तरीकों की खोज करके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें!

4. जीरो वेस्ट जूस शॉप बिजनेस - कम निवेश लेकिन ट्रिपल प्रॉफिट

5. घर से मोमबत्ती बनाने का बिजनेस -. 20 लाख रु प्रति वर्ष कमाएं

6. मोरिंगा की खेती और उद्यमिता

7. स्पिरुलिना फार्मिंग कोर्स - 2 करोड़ रु प्रति एकड़ प्रति वर्ष तक कमाएं.

8. किसान क्रेडिट कार्ड पर एक कोर्स

ऐप पर सामुदायिक कार्यक्षमता अपने उपयोगकर्ताओं को समान रुचियों वाले अन्य लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करने साथ-साथ चरण दर चरण सीखने को संभव बनाता है. समुदाय की इस भावना को बढ़ावा देकर, ऐप अपनेपन और समर्थन की भावना को बढ़ावा देने में सक्षम है जो सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है.

कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक उपयोगकर्ता के अनुभव को वैयक्तिकृत करने के लिए एआई और डेटा साइंस का उपयोग करने की भी योजना बना रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सफल होने के लिए आवश्यक जानकारी, संसाधनों और समर्थन तक सभी की पहुंच मिले। यह दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं को अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करेगा, और आजीविका शिक्षा में बाजार के नेता के रूप में फ्रीडम ऐप की स्थिति को और मजबूत करेगा.

कंपनी का लक्ष्य इस साल बांग्लादेश और अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे नए बाजारों में लॉन्च करके अगले 18 महीनों में 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना है. इसके साथ ही, ऐप का उद्देश्य अन्य स्थानीय भारतीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम शुरू करना है.

Disclaimer: Above mentioned article is a sponsored feature, This article is a paid publication and does not have journalistic/editorial involvement of IDPL, and IDPL claims no responsibility whatsoever.

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं