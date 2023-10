फंड की जोखिम का मूल्यांकन करने और इसे आपकी रिस्क एपिटाईट/जोखिम उठाने की क्षमता के साथ अलाइन करने के लिए रिस्क-ओ-मीटर का उपयोग कैसे करें

Risk-O-Meter: निवेश की दुनिया में, फाइनांशियल ग्रोथ और रिस्क मैनेजमेंट साथ-साथ चलते हैं . रिस्क-ओ-मीटर, निवेश के क्षेत्र में एक जाना-माना टूल है, जिसकी सहायता से आप किसी फंड से जुड़े संभावित जोखिमों का सरलता से आकलन कर सकते हैं. यह टूल निवेशकों को उनकी व्यक्तिगत जोखिम उठाने की क्षमता या रिस्क एपिटाईट के साथ उनके निवेश विकल्पों को अलाइन करते हुए, सही निर्णय लेने के लिए समर्थ बनाता है . इस लेख में, हम रिस्क-ओ-मीटर की जटिलताओं, फंड की जोखिम का मूल्यांकन करने में इसकी भूमिका और इसका उपयोग निवेशक अपने वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे.

1. रिस्क-ओ-मीटर को समझना:

रिस्क-ओ-मीटर म्यूचुअल फंड या निवेश उत्पाद के साथ जुड़े हुए जोखिम के स्तर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. यह स्कीम के रिस्क प्रोफाइल का एक त्वरित स्नैपशॉट प्रदान करता है, जिससे निवेशकों को स्कीम की अस्थिरता और हानि की संभावना का आकलन करने में मदद मिलती है. रिस्क-ओ-मीटर आम तौर पर स्कीम को जोखिम के सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊंचे स्तर तक के पैमाने पर दर्शाता है, जिसके बीच में विभिन्न स्तर होते हैं. यहां 6 स्तर होते हैं.. low, low to moderate, moderate, moderately high, high, very high. यह उपकरण यह निर्धारित करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान करता है कि किसी स्कीम का जोखिम निवेशक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरूप है या नहीं.

2. रिस्क-ओ-मीटर की भूमिका:

रिस्क-ओ-मीटर की प्राथमिक भूमिका है पारदर्शिता और सोच-समझकर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना. अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को निवेश करने से पहले यह निवेशकों को जोखिम के उस स्तर को समझने में समर्थ बनता है जिस जोखिम को वे सहन कर सकते हैं. रिस्क-ओ-मीटर एक स्टैण्डर्ड और आसानी से समझने योग्य मैट्रिक देता है , जो विभिन्न निवेश विकल्पों की तुलना करने और निवेशक की जोखिम सहने की क्षमता के अनुरूप विकल्प चुनने की प्रक्रिया को सरल बनाता है.

3. रिस्क-ओ-मीटर को समझना:

रिस्क-ओ-मीटर को समझने के लिए इसके द्वारा दर्शाए जाने वाले जोखिम के स्तरों को समझने की आवश्यकता होती है. ऐसे स्कीम जिन्हें "लो रिस्क" के रूप में चिह्नित किया जाता हैं, इनमे उतार-चढ़ाव बहुत कम होते हैं हैं, . स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, "बहुत हाई रिस्क" के रूप में वर्गीकृत स्कीम होते हैं इनमे उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा होती है .

व्यक्तिगत जोखिम क्षमता का मूल्यांकन:

जोखिम उठाने की क्षमता को समझना किसी भी निवेशक के लिए आदर्श निवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. जोखिम उठाने की क्षमता से तात्पर्य जोखिम के उस स्तर से है जिसे कोई व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाने में सहज महसूस करता है. जोखिम उठाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं -वित्तीय लक्ष्य, निवेश की समय सीमा, वित्तीय दायित्व और बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन करने की व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक क्षमता . इन कारकों का मूल्यांकन करके, निवेशक यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या वे जोखिम लेने के दृष्टिकोण में परंपरागत हैं, मध्यमार्गी हैं, या एग्रेसिव हैं .

4. रिस्क प्रोफाइलर का उपयोग करना:

रिस्क प्रोफाइलर एक ऐसा टूल है जो निवेशकों को उनकी व्यक्तिगत जोखिम क्षमता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है. इसमें आम तौर पर एक प्रश्नावली होती है जो निवेशक की वित्तीय स्थिति, लक्ष्य और जोखिम के प्रति दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है. इन प्रश्नों के उत्तर एक रिस्क प्रोफ़ाइल तैयार करने में मदद देते हैं जिससे जोखिम सहन करने के सही स्तर को चुनने में मदद मिलती है. रिस्क प्रोफाइलर का उपयोग करके, निवेशक अपनी जोखिम की प्राथमिकताओं के बारे में मूल्यवान समझ निर्मित करते हैं, जिससे उन्हें अपने कंफर्ट ज़ोन के अनुरूप निवेश का निर्णय लेने में मदद मिलती है.

5. रिस्क-ओ-मीटर को व्यक्तिगत जोखिम क्षमता के साथ अलाइन करना:

रिस्क-ओ-मीटर को व्यक्तिगत जोखिम की क्षमता के साथ अलाइन करने के लिए, निवेशकों को रिस्क प्रोफाइलर द्वारा निर्धारित रिस्क प्रोफाइल की तुलना किसी भी फंड के रिस्क-ओ-मीटर के द्वारा दर्शाए गए जोखिम के स्तर से करनी चाहिए. यदि किसी निवेशक का रिस्क प्रोफ़ाइल परंपरागत दृष्टिकोण की सलाह देता है, तो वह कम से लेकर मध्यम रिस्क रेटिंग वाले फंडों पर विचार कर कर सकता है| मध्यम जोखिम लेने वाले निवेशक रिस्क स्पेक्ट्रम के बीच में स्थित फंड चुन सकते हैं, जबकि एग्रेसिव निवेशक हाई रिस्क-रेटेड फंड चुन सकते हैं.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अलाइनमेंट का मतलब बिलकुल सटीक अनुरूपता पाना नहीं है. यहां तक कि परंपरागत निवेशक भी अपने रिस्क प्रोफाइलर के हिसाब से अपने

पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ऐसे जोखिम भरे विकल्पों में निवेश कर सकते हैं. इसके विपरीत, एग्रेसिव निवेशक संभावित रिस्क को कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित निवेश के साथ संतुलित कर सकते हैं.

अंत में, रिस्क-ओ-मीटर उन निवेशकों के लिए एक मूल्यवान टूल के रूप में काम करता है जो फंड सिलेक्शन के बारे में सूझ-बूझ के साथ निर्णय लेना चाहते हैं. रिस्क-ओ-मीटर को समझकर, इसकी रीडिंग की व्याख्या करके और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का मूल्यांकन करके, निवेशक रणनीतिक रूप से अपने निवेश को अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप बना सकते हैं. रिस्क प्रोफाइलर का उपयोग अलाइनमेंट की प्रक्रिया को और भी ज्यादा सटीक बनाता है, जिससे निवेशकों को निवेश की जटिल दुनिया में आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में सक्षम करता है. याद रखें, इसका लक्ष्य जोखिम को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से मैनेज करना है कि आप अपने कम्फर्ट जोन में रहते हुए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रिटर्न प्राप्त कर सकें.

This is an investor education and awareness initiative by Axis Mutual Fund. Investors have to complete one-time KYC process.

Visit www.axismf.com or contact us on customerservice@axismf.com for more information. Investors should deal only with Registered MFs, details of which are available on www.sebi.gov.in – Intermediaries/ Market Infrastructure Institutions section. For any grievance redressal, investors can call us on 1800 221 322 or write us at customerservice@axismf.com or register complaint on SEBI Scores portal at http://scores.gov.in.

The risk profiler is just a tool to help you determine your risk profile based on your inputs. Investors are responsible for their own investment decisions and may seek investment advise from their financial advisors.

Statutory Details: Axis Mutual Fund has been established as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882, sponsored by Axis Bank Ltd. (liability restricted to Rs. 1 Lakh). Trustee: Axis Mutual Fund Trustee Ltd. Investment Manager: Axis Asset Management Co. Ltd. (the AMC). Risk Factors: Axis Bank Limited is not liable or responsible for any loss or shortfall resulting from the operation of the scheme.

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Disclaimer- This article is part of IndiaDotCom Pvt Ltd’s Consumer Connect Initiative, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility, liability or claims for any errors or omissions in the content of the article.