Smartphone Addiction: स्मार्टफोन की लत से पाना चाहते हैं छुटकारा, तो आज ही उठाएं ये कदम

How to Beat an Addiction to Cell Phones: इस डिजिटल युग में स्मार्टफोन की लत लगना आम बात है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. हालाँकि, आपके फ़ोन उपयोग पर नियंत्रण रखने में अभी भी देर नहीं हुई है. ऐसे में आज हम आपको स्मार्टफोन की लत से उबरने में मदद करने की कुछ आसान सी टिप्स बताने जा कर रहे हैं जिनको अपनाकर आप सीमाएं निर्धारित करने से लेकर डिजिटल डिटॉक्स प्लान बनाने तक, अपने फोन के उपयोग को कम करने और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करने के प्रभावी तरीके खोज सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to Beat an Addiction to Cell Phones) स्मार्टफोन की लत को कंट्रोल करने के तरीके.....



उपयोग की निगरानी करें



लक्ष्य निर्धारित करें

एक बार जब आप अपने उपयोग के पैटर्न को पता लगा लेते हैं, तो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें. स्क्रीन टाइम को 10% तक कम करने और धीरे-धीरे इसे बढ़ाने जैसे छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें. नोटिफेकेशन को बंद करें

सूचनाएँ एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रेक्शन हैं जो आपके ध्यान को बाधित कर सकती हैं. अनावश्यक सूचनाओं को अक्षम करें और केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राथमिकता दें. सीमाएँ बनाएँ

अपने और अपने आस-पास के लोगों के लिए सीमाएँ स्थापित करें. नो-फ़ोन ज़ोन सेट करें जैसे भोजन का समय, परिवार का समय, या सामाजिक समारोह आदि. अपने फ़ोन को किसी और चीज़ से बदलें

अपने आप को ऐसी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें जिनमें फ़ोन शामिल न हो, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई खेल खेलना या कोई शौक पूरा करना. सोने से पहले फोन का इस्तेमाल न करें

स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू रेज आपके स्लीप साइकल में बाधा डाल सकती है. सोने से कम से कम एक घंटे पहले अपने फोन का इस्तेमाल करने से बचें. मेडिटेशन करें

तनाव और चिंता के स्तर को कम करने के लिए मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी माइंडफुलनेस प्रथाओं को अपनाएं, जो अक्सर स्मार्टफोन के उपयोग से बढ़ जाती हैं. सहायता लें

यदि आप कई प्रयासों के बावजूद अपने उपयोग को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो पेशेवर सहायता लें या सहायता समूह में शामिल हों. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपने फ़ोन के उपयोग के पैटर्न पर नज़र रखकर, आप उन ऐप्स और गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जो सबसे अधिक समय लेती हैं. यह ज्ञान आपको सूचित निर्णय लेने और स्क्रीन समय कम करने की योजना बनाने में मदद करता है.