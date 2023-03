First Dating Tips: पहली बार जा रहे हैं अपने प्यार से मिलने तो, ऐसी भूल कभी न करें, वरना पछताना पड़ सकता है!

Avoid Mistakes On First Date: आजकल मैट्रिमोनियल साइट या डेटिंग एप के जरिए लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं. इनका मकसद शादी या लाइफटाइम का साथ हो सकता है. अगर आप ऐसा इरादा रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहली मुलाकात के दौरान कोई गलती या कमी नहीं करना चाहेंगे. हमने बचपन से सुना है कि पहला इम्प्रेशन आखिरी इम्प्रेशन (First Impression Is The Last Impression) होता है. तो आइए जानते हैं कि फर्स्ट डेट पर आपको कौन-कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना ऐसा न हो ये मुलाकात आखिरी साबित हो जाए.

1. खाली हाथ न जाएं

जाहिर सी बात है कि आप अपने पहली डेट को यादगार बनाना चाहते होंगे, ऐसे में छोटा-मोटा गिफ्ट जरूर ले जाएं, गुलाब का फूल या बुके भी सही रहेगा. इस बात का ख्याल रखें कि बहुत महंगा तोहफा नहीं दें, क्योंकि इससे दूसरा इंसान असहज महसूस कर सकता है, कहीं वो इसे कबूल करने से इंकार न कर दे. 2. बहुत ज्यादा फ्रेंक न हों

आपका नेचर कितना भी फ्रैंक क्यों न हो, लेकिन पहली मुलाकात में बहुत ज्यादा खुल कर बातें करना सही नहीं है. पहले सामने वाले इंसान को समझें और फिर वही बताएं जो बेहतर लगे. हो सकता है आपकी कोई हरकत उन्हें पसंद न आए और तुरंत बाय-बाय कर दे. 3. पार्टनर के साथ ड्रिंक न करें

शराब पीना तो वैसे ही समाजिक बुराई है, और अगर आप पहली डेट में हद से ज्यादा ड्रिंक करते हैं, इससे सामने वालों की सोच आपके बारे में अच्छी नहीं होगी. इसलिए सिर्फ नॉर्मल डिश का सेवन करें. 4. सही ढंग से कपड़े सेलेक्ट करें

आप पहली डेट पर दूसरे इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसे वक्त में भड़कीले कपड़े पहनेंगे तो इम्प्रेशन काफी खराब होगा. हो सकता है कि आप उन लिबास में सहज महसूस कर रहे हों, लेकिन सामने वाला शख्स को अनकंफर्टेबल फील हो. इसलिए सिंपलिसिटी बेस्ट है. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे