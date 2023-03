Couple Relationship: गर्लफ्रेंड ने रो-रोकर कर दिया है आपको परेशान? तो ये टिप्स निकालेंगी समस्या का समाधान

How to deal with a crying female partner: हर रिश्ते में प्यार के साथ-साथ लड़ाई-झगड़े होना बेहद आम है. अक्सर कपल्स के बीच झगड़ा होने पर फीमेल पार्टनर दुखी होकर रोने लगती है जोकि मेल पार्टनर के लिए काफी चुनौती भरा होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल मेल की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव और भावुक होती हैं. इसी वजह से औरतें बातों को दिल पर लगाकर रोने लगती हैं. इसी के चलते मेल पार्टनर भी उनको ऐसे रोता हुआ देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आप रोती हुए फीमेल पार्टनर से अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to deal with a crying female partner) इमोश्नल फीमेल पार्टनर से कैसे डील करें.....

भावनाओं को कंट्रोल करें जब कभी आप फीमेल पार्टनर को रोता हुआ देख लेते हैं तो इससे आप भी इमोश्न्स में बह जाते हैं. ऐसे में आप मजबूत बनने की बजाय पार्टनर की तरह से ही रिएक्ट करने लगते हैं. इससे आपके रिश्ते में इमोशन्ल ड्रामा होने के चांस होते हैं. ऐसे में इस सिचुएशन में आप खुद को स्ट्रॉंग दिखाएं. सुझाव न दें जब आपकी फीमेल पार्टनर रोने लगती है तो मेल उनको सही और गलत का फर्क समझाने लगते हैं. ऐसे वक्त में आप उनका हौसला बढ़ाएं न कि उनको समझाने की कोशिश करें. गुस्सा न करें जब फीमेल पार्टनर काफी देर तक रोती रहती हैं तो मेल पार्टनर को गुस्सा आ जाता है. ऐसे में आपके गुस्से को देखकर फीमेल पार्टनर आपको गुस्सा देखकर अपने मन का हाल उनको नहीं बताती हैं जिससे उनको बहुत दुख पहुंचता है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप फीमेल पार्टनर के पास बैठकर शांति से रोने की वजह पूछें. परेशानी का कारण जानें अक्सर फीमेल पार्टनर जब रोने लगती है तो लोग मेल को उनसे पीछा छुड़ाने की सलाह देते हैं. लेकिन ये समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. ऐसे में प्यार से बैठकर अपनी फीमेल पार्टनर उनकी परेशानी की वजह पूछें.