Relationship Tips: आप बेहद आराम से जीत सकते हैं अपने Crush का दिल, बस कर लीजिए ये 3 काम

How To Impress Your Crush: हम अपनी जिंदगी में किसी न किसी शख्स को दिल-ओ-जान से चाहते हैं, लेकिन झिझक की वजह से अपने दिल की बात कतराते हैं. आप भी जेहन में हर वक्त किसी एक इंसान का ख्याल आता है तो बेहद मुमकिन है कि आपको उस शख्स से मोहब्बत हो चुकी है. फिर उसके ख्यालों में खोए रहना और किसी काम में ध्यान न दे पाना नॉर्मल है. बेहद मुमकिन है कि आप अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मन ही मन ये डर भी सताता होगा कि कहीं वो नाराज न हो जाए. आइए जानते हैं कि आप उस शख्स का दिल कैसे जीत सकते हैं जिसने आपका दिल जीत लिया है.

अपने क्रश को कैसे करें इम्प्रेस? 1. दोस्ती की पहल करें

आप किसी को अपना लवर तभी बना सकते हैं जब तक कि आप उनके दोस्त न बन जाएं, क्योंकि ज्यादातर प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है. आप जब तक किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन जाते तब तक उसको लवर बनाना मुश्किल होता है. इसलिए सबसे पहले उस इ्सान की तरफ दोस्ते का हाथ बढ़ा, ये न सोचें कि आप लड़का हैं या लड़की, क्योंकि शुरुआत कोई भी कर सकता है और 'पहले आप, पहले आप' करने में आप मौका गंवा सकते हैं. 2. अपनी जिंदगी में उनकी अहमियत को बयां करें

आपको जब भी मौका मिले ये बात कहने से जरा भी न हिचकिचाएं कि वो इंसान आपके लिए कितनी अहमियत रखता है. उसे ये फील कराना जरूरी है. आप भी अपने एक्शन के जरिए भी इस इम्पॉर्टेंस को महसूस करा सकते हैं. आप उनका ख्याल रखें, उन्हें कोई परेशानी न हो इसको इंश्योर करें. अगर आप लगातार ऐसा करेंगे तो उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी. 3. झूठ का सहारा न लें

भले ही आपको उनका दिल जीतने में कितने ही दिन का इंतजार क्यों न करना पड़े लेकिन दिखावे से दूर रहना ही बेस्ट ऑप्शन है. क्योंकि अगर आप झूठ का सहारा लेंगे तो एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा. इसलिए हर काम और हर बात में पूरी ईमानदारी बरते, हो सकता है कि आपकी सच्चाई उन्हें पसंद आ जाए और वो आपको अपनाने के लिए राजी भी हो जाएं.