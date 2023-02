How To Say Sorry To Partner: रूठ गया है लवर, तो इस तरह से बोलें 'Sorry' मिनटों में होगी नाराज़गी दूर

How To Say Sorry To Partner: हर रिश्ते में रूठना-मनाना बहुत आम बाते हैं. ऐसा माना जाता है कि प्यार और तकरार से रिश्ते में प्यार बढ़ता है. लेकिन अगर आपका लवर आपसे नाराज हो गया है तो आज हम आपको उनको मनाने के कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है और आपका लवर भी आपसे खुश होकर माफ कर देता है. इससे आपके रिलेशनशिप में ईगो या मनमुटाव जगह नहीं ले पाएगा. साथ ही इससे रिश्ते में मजबूती आती है, तो चलिए जानते हैं (How To Say Sorry To Partner) पार्टनर को सॉरी बोलने के तरीके......

पार्टनर से इस तरह बोलें सॉरी (How To Say Sorry To Partner)

लेटर लिखें

कई लोग अपनी फीलिंग्स को सामने बोलकर व्यक्त करने में असहज महसूस करते हैं. ऐसे में आप अपनी बातों को खत लिखकर भी बता सकते हैं. इस लेटर में आप अपनी भावनाओं को प्यार भरे अंदाज में बयां करें. यकीन मानिए इस खत को पढ़कर आपका लवर अच्छा फील करेगा और आपको माफी दे देगा.

सरप्राइज दें

अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज है तो आप उनके घर या ऑफिस में बुके या कोई भी गिफ्ट भेजकर उनको सरप्राइज करें. इससे आपका लवर आपसे खुश होकर तुरंत माफी दे देगा.

सीक्रेट नोट लिखकर भेजें

आप अपने लवर के लिए एक सीक्रेट नोट लिखकर भी माफी मांग सकते हैं. इसके लिए आप उनके लंच बॉक्स, लैपटॉप बैग, नोटबुक या फ्रिज आदि पर सीक्रेट नोट रखें. इस सीक्रेट नोट को पढ़कर वो आपको तुरंत माफ कर देंगे.

पसंदीदा खाना बनाएं

किसी को भी मनाने का एक अच्‍छा तरीका खाना होता है ऐसे में आप उनके लिए पसंदीदा खाना बनाकर सरप्राइज कर सकते हैं. यकीन मानें ये उन्‍हें मनाने और माफी मांगने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

