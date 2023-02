Relationships Problems: नए कपल को शादी के बाद परेशान करती हैं ये बातें, ऐसे करें डील हैप्पी रहेगी मैरिड लाइफ

Hardest Things About The First Year Of Marriage: शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगीभर रहने का वादा करते हैं. ये ही वादा कपल्स को जोड़कर रखता है जिससे वो हर हर सुख-दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. लेकिन शादी का पहला साल रोमांचक होने के साथ-साथ कई चुनौतियों से भी भरा होता है. इसलिए इस रिश्ते में दोनों तरफ से एडजस्‍ट करने की आवश्यकता होती है. ऐसे में आज हम आपको बचाते जा रहे हैं कि शादी के बाद कौन सी बातें आपको परेशान करती हैं. जिनको पहचान कर आप इनसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Hardest Things About The First Year Of Marriage) शादी के पहले साल कौन सी बाते करती हैं परेशान.....

शादी के पहले साल कौन सी बाते करती हैं परेशान (Hardest Things About The First Year Of Marriage)

अपनी पहचान खोने का डर

औरतों को शादी के बाद अपने नाम या पहचान में बदलाव करने में असहजता महसूस होती है. मैरिज के बाद आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं और फैमिली और काम के बीच संतुलन बैठाना पड़ता है. ऐसे में खुद की पहचान को बनाए रखता कंफ्यूजन पैदा कर सकता है.

फ्रीडम में कमी होना

जब आपकी नई-नई शादी होती है तो आप सालभर तक लोगों से घिरे रहते हैं. ऐसे में कहां जा रहे हैं किसके साथ जा रहे हैं? ऐसे सवाल आपको शुरू में परेशान कर सकते हैं. इसके अलावा शादी के बाद दोस्तों के साथ समय बिताने की कमी से भी बुरा महसूस होता है.

आपसी टकराव

मैरिज के बाद कपल्‍स एक ही घर में रहते हैं साथ पूरा समय वक्‍त गुजारते हैं. ऐसे में दोनों के बीच मतभेद या टकराव होना भी बेहद स्वाभाविक होता है. ऐसी कुछ बाते आपको शादी के पहले साल काफी परेशान कर सकती हैं.

भविष्‍य को लेकर डर

नई-नई शादी के बाद आपको डर बना रहता है कि कहीं भविष्‍य में रिश्ते से प्यार या बाकी बाते खत्‍म ना होने लगे. ऐसे में आप शादी के बाद सालभर तक छोटी छोटी बातों में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं इसलिए आपको भविष्‍य की चिंता सताने लगती है.

