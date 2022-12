Diwali 2023: साल 2023 में दिवाली की तारीख पर फिर उलझेगा मामला! अभी से जान लें सही तारीख, पूजा मुहूर्त

When in Diwali in 2023: हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्‍योहार दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्‍साह रहता है. कई दिन पहले से लोग इस त्‍योहार को लेकर योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं. साल 2023 में दिवाली का त्‍योहार नवंबर महीने में मनाया जाएगा. साथ ही साल 2022 की तरह अगले साल भी दिवाली मनाने की सही तारीख को लेकर कंफ्यूजन भी रहेगा. साल 2022 में सूर्य ग्रहण के कारण मामला गड़बड़ा गया था. वहीं अब अगले साल भी दिवाली को लेकर ऐसी स्थिति बन सकती है.

इस दिन मनेगी दिवाली 2023

कार्तिक मास की अमावस्‍या के दिन मनाया जाने वाला दिवाली का त्‍योहार साल 2023 में 12 नवंबर 2023, रविवार को मनाया जाएगा. कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 की दोपहर 2 बजकर 44 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2 बजकर 56 मिनट तक रहेगी. वैसे तो उदयातिथि के अनुसार पर्व मनाया जाता है लेकिन लक्ष्‍मी पूजा रात में प्रदोषकाल में करना शुभ होता है इसलिए दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी.

दिवाली 2023 पर पूजा शुभ मुहूर्त

दिवाली 12 नवंबर 2023 की रात को मनाई जाएगी. इस दौरान लक्ष्‍मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 मिनट से लेकर 7:36 मिनट तक करीब 1 घंटे 55 मिनट का रहेगा. वहीं प्रदोष काल शाम 5:29 बजे से 8:07 बजे तक रहेगा. लक्ष्‍मी पूजा के लिए महानिशीथ काल मुहूर्त रात 11:39 बजे से मध्‍यरात्रि 12:31 बजे तक करीब 52 मिनट का रहेगा. दीपावली पर लक्ष्‍मी पूजा के लिए सिंह काल मध्‍यरात्रि 12:12 बजे से 2:30 बजे तक करीब सवा 2 घंटे का रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें