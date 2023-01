Vastu Tips: दोस्त ही नहीं, दुश्मन को भी न दें ऐसा गिफ्ट; वरना बर्बाद हो जाएगी हंसती-खेलती जिंदगी!

Do not give such gifts to friends: देश-दुनिया में गिफ्ट देने का चलन सदियों पुराना है. हम जो भी गिफ्ट दूसरे शख्स को देते हैं, उसका एक खास महत्व होता है. कई लोग गिफ्ट देने के दौरान काफी सोच-विचार करते हैं. आपको बता दें कि किसी को मिलने वाले गिफ्ट को ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. आपका दिया हुआ गिफ्ट आपके दोस्त के वास्तु और भाग्य पर असर दिखाता है. वास्तु के जानकारों की मानें तो गिफ्ट देने से दो लोगों के आपसी संबंध मजबूत होते हैं लेकिन इसके साथ वो आगाह भी करते हैं कि कुछ गिफ्ट को भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए. वरना इससे अच्छी खासी जिंदगी में भूचाल आ जाता है और धीरे-धीरे वो पतन की तरफ गिरता है.

कौन से हैं वो गिफ्ट?

1. वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि किसी को गिफ्ट में चाकू, तलवार या नुकीली चीजें नहीं देनी चाहिए. ऐसा करने से आपके मधुर संबंध खराब हो जाते हैं और रिश्ते में खटास आ जाती हैं इसके अलावा आपके दोस्त की आर्थिक क्षति होती है और उसके परिवार में कलह बढ़ने लगती है.

2. घड़ी का इस्तेमाल सभी लोग समय देखने के लिए करते हैं. इससे आपका अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही जुड़ा होता है. वास्तु के जानकार बताते हैं कि किसी को गिफ्ट में घड़ी नहीं देना चाहिए वरना आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है लेकिन जब आप किसी को बंद घड़ी गिफ्ट करते हैं तो सामने वाले का समय खराब हो जाता है.

3. कई लोगों को घरों में फिश एक्वेरियम रखने का शौक होता है. बता दें कि वास्तु के लिहाज से घरों में सही दिशा में एक्वेरियम रखने को बेहद शुभ माना गया है लेकिन जब गिफ्ट देने की बात आती है तो किसी को भी फिश एक्वेरियम नहीं देना चाहिए. शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि फिश एक्वेरियम देने से घर का सौभग्य कहीं खो जाता है और आपको कंगाली का मुंह देखना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

