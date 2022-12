How to please Goddess Lakshmi in Hindi: हिंदू धर्म में महापुराण माने गए गरुड़ पुराण में कई ऐसी बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करने से घर में अपार सुख-समृद्धि रहती है. साथ ही इसमें कुछ ऐसी आदतें बताई गईं हैं, जिनसे हमेशा दूर रहने की सलाह दी गई है. व्‍यक्ति की ये बुरी आदतें मां लक्ष्‍मी को नाराज कर देती हैं और उसे हमेशा पैसों की तंगी का शिकार बनाए रखती हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन से काम हैं, जिन्‍हें करने से मां लक्ष्‍मी नाराज हो जाती हैं.

मां लक्ष्‍मी को नाराज कर देती हैं ये आदतें

कड़वे शब्द: ऐसे लोग जो दूसरों से कड़वा बोलते हैं, वे मां लक्ष्‍मी को कभी रास नहीं आते हैं. अपशब्‍द या कड़वा बोलने वाले लोगों पर धन की देवी मां लक्ष्‍मी कभी कृपा नहीं करती हैं. इसलिए हमेशा विनम्र रहें और छोटे-बड़े सभी लोगों से सम्‍मान से पेश आएं.

गंदे कपड़े पहनने वाले लोग: जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदगी में रहते हैं उनसे मां लक्ष्‍मी हमेशा नाराज रहती हैं. ऐसे लोगों के जीवन में कभी बरकत नहीं आती है. वे कितनी भी कड़ी मेहनत क्‍यों न करें लेकिन जीवन में सुख-समृद्धि नहीं रहती है. मां लक्ष्‍मी इन लोगों पर कभी कृपा नहीं करती हैं. इसलिए रोज नहाना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और साफ कपड़े पहनना चाहिए.

देर तक सोने वाले लोग: जो लोग सूरज निकलने के बाद भी सोते रहते हैं, वे जीवन में कभी सुख, सफलता, संपन्‍नता और अच्‍छी सेहत का आनंद नहीं ले पाते हैं. ऐसे लोग दुख और दरिद्रता में ही जीवन बिताते हैं. इसी तरह सूर्यास्‍त के समय सोने वाले लोगों से भी मां लक्ष्‍मी नाराज रहती हैं. वे कभी भी ऐसे घरों में वास नहीं करती हैं, जहां लोग शाम के समय सोते हैं क्‍योंकि ये समय घर में मां लक्ष्‍मी के आगमन का समय होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें