Holashtak 2023: इस तारीख से लग रहे हैं होलाष्‍टक, भूलकर भी ना करें ये काम, पूरी जिंदगी होगा पछतावा!

Holashtak 2023 start and end date and time in Hindi: होली का पर्व मनाने से पहले 8 दिन के होलाष्‍टक लगते हैं. इन 8 दिनों में कई तरह के काम करना वर्जित होता है. इस साल 27 फरवरी से होलाष्‍टक लग रहे हैं, जो 7 मार्च 2023 को होलिक दहन तक चलेंगे.