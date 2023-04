Lizard Indication: घर में छिपकली का दिखना शुभ है या अशुभ संकेत? पढ़ें पूरी खबर

Seeing Lizard in Home Good or Bad: घर में कीट-पतंगें आमतौर पर दिख जाते हैं. कई लोग इनको इग्नोर करते हैं तो कई लोग इन्हें दूर भगाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं. अधिकतर लोगों को घर में आसानी से छिपकली दिख जाती है. ये जीव चुपचाप छत पर या दीवार पर रेंगते हुए मिल जाती है. कई लोग इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं तो कई लोग इससे बहुत डरते हैं और इन्हें घर से बाहर भगाने का प्रयास करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में छिपकली को लेकर कई सारी बातें कही गई हैं. कुछ लोग छिपकली का दिखना शुभ तो कुछ अशुभ बताते हैं. ऐसे में आज इस लेख के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं घर में छिपकली दिखना किस बात की तरफ इशारा करता है.

शुभ अधिकांश लोग या छिपकली के नाम से मुंह बना लेते हैं, क्‍योंकि उन्‍हें या तो इससे डर लगता है या इससे घिन आती है. जबकि, पैसे के लिहाज से छिपकली को शुभ माना गया है. छिपकली का संबंध धन और मां लक्ष्‍मी से जोड़ा गया है. यही वजह है कि यहां तक कि नए घर की वास्‍तु पूजा में चांदी की छिपकली का उपयोग होता है. घर में छिपकली का होना सुख-समृद्धि लाता है. पूजा घर शगुन और वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार, यदि छिपकली पूजा घर के आसपास दिखे तो यह बहुत शुभ होता है. यह निकट भविष्‍य में धन मिलने का इशारा है. दिवाली की रात को यदि घर में छिपकली दिख जाए तो मान लीजिए कि पूरे साल मां लक्ष्‍मी आप पर अपार कृपा करने वाली हैं. यह अपार सुख-संपत्ति मिलने का इशारा है. नया घर घर में एक साथ एक जगह पर 3 छिपकली का दिखना भी बहुत शुभ होता है. ऐसा होना कोई शुभ सूचना मिलने का इशारा है. यदि नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और उसी समय छिपकली दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है. इसका मतलब है कि आप पर पूर्वजों का आर्शीवाद है और मां लक्ष्‍मी भी कृपा बरसाने वाली है. अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)