Best Partner by Name Astrology: यदि आपको अच्‍छे लाइफ पार्टनर की तलाश है तो नेम एस्‍ट्रोलॉजी इसमें काफी मददगार हो सकती है. नेम एस्‍ट्रोलॉजी की मदद से आप जान सकते हैं कि लड़का या लड़की अच्‍छा लाइफ पार्टनर साबित होगा या नहीं. इसका पता लड़का या लड़की के नाम के पहले अक्षर से लगाया जा सकता है. दरअसल, नेम एस्‍ट्रोलॉजी या नाम ज्‍योतिष में नाम के पहले अक्षर के आधार पर जातक के बारे में कई बातें बताई गईं हैं. आइए जानते हैं कि किन अक्षरों से नाम शुरू होने वाले लोग अच्‍छे लाइफ पार्टनर बनते हैं. साथ ही इनकी किन नाम वाले लोगों से अच्‍छी जमती है.

जिनका नाम A अक्षर से शुरू हो: ये जातक बहुत अच्‍छे स्‍वभाव और पर्सनालिटी के मालिक होते हैं. सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं, साथ ही अपने पार्टनर का बहुत ख्‍याल रखने वाले होते हैं. ये अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए हरसंभव कोशिश करते हैं. यदि इनकी शादी ऐसे लोगों से हो जिनका नाम P या K से शुरू हो तो इनका जीवन शानदार गुजरता है.

यह भी पढ़ें: Mangal Gochar 2022: बस, 7 दिन का इंतजार! मंगल गोचर इन राशि वालों को देगा तगड़ा लाभ, चेक करें अपनी राशि

जिन लोगों के नाम D से शुरू हों: जिन लोगों का नाम D अक्षर से शुरू होता है वे बहुत मिलनसार होते हैं. ये लोग हमेशा नए दोस्‍त बनाना पसंद करते हैं और जिससे शादी करते हैं उसका खूब ख्‍याल रखते हैं. ये लोग अपने पार्टनर के प्रति बेहद ईमानदार रहते हैं और शादी के बाद खूब आर्थिक तरक्‍की करते हैं. इन लोगों की शादी के लिए K और S के नाम वाले लोग बेस्‍ट होते हैं.

जिन लोगों का नाम H से शुरू हो: यदि नाम H अक्षर से शुरू हो तो ऐसे लोग हमेशा अपने पार्टनर को तरजीह देते हैं. वैसे ये लोग ज्‍यादा रोमांटिक नहीं होते हैं लेकिन अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए खूब टाइम देते हैं और उसके लिए सारी सुख-सुविधाएं जुटाते हैं. बदले में इनका पार्टनर भी इन पर खूब प्‍यार लुटाता है. यदि इन लोगों की शादी ऐसे लड़के या लड़की से हो जिनका नाम M और L से शुरू हो तो इनकी मैरिड लाइफ खुशहाल रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)