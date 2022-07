Vastu Tips for Puja Ghar: घर के मंदिर से तुरंत हटा लें ये चीजें! छीनती हैं परिवार की सुख-शांति, बनाती हैं गरीब

Things not to keep in Pooja Room: घर में मंदिर का होना बहुत शुभ होता है. इससे घर में सकारात्‍मकता रहती है, लेकिन पूजा घर के वास्‍तु में कोई गड़बड़ी हो जाए तो यह नुकसान भी पहुंचाती है. पूजा घर के वास्‍तु में गलती परिवार की सुख-शांति छीन लेती है. घर में गरीबी लाती है और तरक्‍की में रुकावटें लाती है. इसलिए पूजा घर के वास्‍तु को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. वास्‍तु शास्‍त्र में पूजा घर की दिशा, रंग आदि के अलावा पूजा घर में रखी जाने वाली देवी-देवताओं की मूर्ति-तस्‍वीरों आदि तक के बारे में जरूरी नियम बताए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए.

पूजा घर में गलती से भी न रखें ये सामान

वास्‍तु शास्‍त्र में पूजा घर में कुछ चीजों को रखने की सख्‍त मनाही की गई है. इन चीजों को पूजा घर में रखना ढेरों मुसीबतों को बुलावा देना है. आइए जानते हैं किन चीजों को कभी भी घर के पूजा के कमरे में नहीं रखना चाहिए.

देवी-देवताओं की रौद्र रूप वाली मूर्तियां-तस्‍वीरें: घर के मंदिर या पूजा घर में कभी भी किसी भी देवी-देवता की रौद्र रूप वाली मूर्ति या तस्‍वीरें नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से घर में झगड़े-कलह बढ़ते हैं. घर में हमेशा देवी-देवताओं के सौम्‍य रूप वाली आशीर्वाद देती हुए मूर्ति-तस्‍वीरें ही रखना चाहिए.

खंडित मूर्ति-तस्‍वीरें: वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार घर के मंदिर या पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्ति या तस्‍वीरें-चित्र नहीं रखने चाहिए. यह अशुभ होता है और जीवन में कई मुसीबतों का कारण बनता है. यदि देवी-देवता की कोई मूर्ति-चित्र खंडित हो गई है तो उसे नदी, तालाब या नहर में विसर्जित कर दें.

एक से ज्‍यादा शिवलिंग: वैसे तो घर में किसी भी देवी-देवता की एक से ज्‍यादा मूर्ति-चित्र नहीं रखना चाहिए. वहीं शिवलिंग तो घर में गलती से भी एक से ज्‍यादा नहीं होने चाहिए. ऐसा करने से घर का माहौल भी खराब होता है और सुख-समृद्धि भी छिन जाती है.

देवी-देवताओं की आमने-सामने मूर्ति-चित्र: कभी भी घर के मंदिर में देवी-देवताओं की मूर्ति या चित्र ऐसे न रखें कि वे आमने-सामने हों, ऐसा होना अशुभ होता है. यह घर में झगड़ों का कारण बनती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर