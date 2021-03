पहली बार नापी गई Black Hole की Magnetic Field, रोशनी से सराबोर है अंतरिक्ष

नई दिल्ली: दुनियाभर के वैज्ञानिकों की तमाम कोशिशों के बावजूद अंतरिक्ष (Space) की दुनिया में छिपे सभी रहस्यों का पता लगा पाना काफी मुश्किल है. वहां से आनी वाली तस्वीरों के जरिए उस बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश की जाती है. ब्लैक होल (Black Hole) भी दुनिया का एक बहुत बड़ा रहस्य है. ब्लैक होल की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल (Black Hole Viral Photo) हो रही है.

पहली बार किसी ब्लैक होल (Black Hole) के चारों तरफ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड (Magnetic Field) यानी चुंबकीय क्षेत्र को मापा गया है. इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप (Event Horizon Telescope) के ट्विटर (Twitter) अकाउंट ने ब्लैक होल की एक तस्वीर शेयर की है. इस ब्लैक होल के चारों तरफ लाल, पीली और नारंगी रोशनी है. इसके अंदर मौजूद चुंबकीय शक्ति को काफी तीव्र बताया जा रहा है.

For the first time, EHT scientists have mapped the magnetic fields around a black hole using polarized light waves. With this breakthrough, we have taken a crucial step in solving one of astronomy’s greatest mysteries.

