Black Hole की उल्टी में निकल रहा तारे का अवशेष, घटना वैज्ञानिकों की समझ से परे

What is Black Hole: हमारे सिर के ऊपर घूम रहा ये नीला आसमान दिनभर जितने खूबसूरती से रंग बदलता है, उससे कई गुना ज्यादा ये रहस्यमयी भी है. दशकों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिक अगर इसके किसी एक रहस्य को उजागर करते हैं तो अगले समय में उनके सामने और बढ़ा प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है. इस बार भी वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसा ही सवाल है. अतंरिक्ष में मौजूद एक ब्लैक होल सालों पहले निगले हुए तारे के अवशेषों को बाहर की ओर उगल रहा है. इससे एक अनोखी रोशनी बाहर की तरफ निकल रही है.

क्या है पूरा मामला?

वैज्ञानिकों को स्पेस में एक ऐसा ब्लैक होल मिला है जो तारे के अवशेष उगल रहा है. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए ये घटना बहुत आम है लेकिन रिसर्चर इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि ये घटना इतने लम्बे अंतराल के बाद क्यों हो रही है? आपको बता दें कि इस ब्लैक होल के पास साल 2018 में एक तारा टुकड़ों में बिखर रहा था. इस तरह की घटनाएं रिसर्चर्स को अक्सर दिखती रहती हैं. अब तीन साल बाद उसी ब्लैक होल से रोशनी के जैसे कुछ चीजें बाहर निकल रही हैं. ब्लैक होल के पास जाकर जिस तारे के टुकड़े-टुकड़े हो गए वो हमारी आकाशगंगा से करीब 66.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है.

Astronomer here! My paper on this mysterious object has been published! TL;DR- we discovered a black hole that began an outflow of material TWO YEARS AFTER it shredded a star, and we don’t know why!https://t.co/FZIX0FJKJc

— Yvette Cendes (@whereisyvette) October 12, 2022