Earth Rotation: अपनी जगह पर घूमती हुई धरती नहीं देखी तो अब देखिए, 19 सेकेंड का वीडियो देख हो जाएंगे हैरान

Trending Science news: हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी को अपनी धूरी पर यानी अपनी जगह पर एक चक्कर या 360 ड्रिगी घूमने में 24 घंटे का वक्त लगता है. आपको बता दें कि पृथ्वी अपनी धूरी पर करीब 1674 किलोमीटर प्रतिघंटा के स्पीड से घूमती है. 24 घंटे का एक चक्कर एक दिन और रात के बराबर होता है. धरती इन चक्करों के साथ ही सूरज का भी चक्कर लगाती है और धरती के द्वारा सूरज का एक चक्कर लगाने में एक साल यानी करीब 365 दिन का समय लगता है. पृथ्वी का कई बार अपनी धूरी पर घूमने का वीडियो स्पेस स्टेशन से रिकॉर्ड किया गया है लेकिन जो वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है. वह धरती के बहुत नजदीक से बनाया गया है.

क्या है इस खास वीडियो में

जिस वीडियो की बात हम कर रहे हैं उसे ट्विटर पर Buitengebieden नाम के एकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में आप धरती के रोटेशन को समझ सकते हैं. इसमें धरती घूमते हुए दिखाई दे रही है. इस 19 सेकेंड के वीडियो में आप आसमान का रंग बदलते हुए देख सकते हैं जिसमें धरती का हिस्सा सूरज से विपरित दिशा यानी पीछे की ओर जा रहा है और धीरे-धीरे शाम हो रही है. इस दौरान वीडियो में बाकी चीजों के तेज मूवमेंट को भी देखा जा सकता है. वीडियो पोस्ट करने वाले ने लिखा कि इसे गाइरोस्कोपिक कैमरे की मदद से शूट किया गया है.

Photographer uses a gyroscopic camera to capture a video of the earth’s rotation..

