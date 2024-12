यूरोप ने एलन मस्क के SpaceX की जगह ISRO को क्यों चुना, PSLV-XL Proba-3 इस दिन होगा लॉन्च

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अपने PSLV-C59 व्हीकल के जरिए बुधवार (4 दिसंबर 2024) को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के प्रोबा-3 सौर मिशन (Proba-3 Mission) को लॉन्च करने जा रहा है. प्रोबा-3 सौर मिशन की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड एक से 4 दिसंबर शाम 4 बजकर 8 मिनट पर PSLV-XL रॉकेट से की जाएगी. प्रोबा-3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा एक 'इन-ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन (आईओडी) मिशन' है.

कभी यूरोप पर निर्भर था भारत

दशकों तक, यूरोप के एरियन रॉकेट अंतरिक्ष प्रक्षेपण सेवाओं में विश्वसनीयता और सटीकता के प्रतीक थे। भारत भी अपने उपग्रहों को कक्षा में भेजने के लिए एरियन पर बहुत अधिक निर्भर था. इसरो का पहला स्वदेशी प्रयोगात्मक संचार उपग्रह, एरियन पैसेंजर पेย์लोड एक्सपेरिमेंट (APPLE) 19 जून 1981 को कोउरो से ईएसए के एरियन वाहन की तीसरी विकास उड़ान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था. हालांकि, समय के साथ सबकुछ बदल गया है और वर्तमान में ईएसए के पास अपने पेलोड को कक्षा में ले जाने के लिए कोई सक्रिय प्रक्षेपण वाहन नहीं है.

Join us LIVE for the PSLV-C59/PROBA-3 Mission! Led by NSIL and executed by ISRO, this mission will launch ESA's PROBA-3 satellites into a unique orbit, reflecting India's growing contributions to global space exploration.

