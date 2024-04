Heaviest Black Hole: सूरज से 33 गुना बड़ा, पृथ्वी के करीब... Milky Way गैलेक्सी का 'सबसे भारी' ब्लैक होल मिला

Biggest Black Hole In Our Galaxy: ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक हैं - ब्लैक होल. प्रकाश को भी कैद कर लेने वाले ये 'काले राक्षस' हर आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद हैं. एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी आकाशगंगा यानी 'मिल्की वे' के सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है. यह ब्लैक होल पृथ्वी से महज 2,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है. BH3 नाम के इस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से 33 गुना ज्यादा है. स्टेलर ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपनी जिंदगी के आखिर में ढह जाते हैं. Milky Way में दर्जनों स्टेलर ब्लैक होल पाए गए हैं. अधिकांश का वजन सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 10 गुना ज्यादा है लेकिन इतना भारी कोई नहीं. वैज्ञानिकों को BH3 ब्लैक होल का पता तब लगा जब उन्होंने 'अकीला' तारामंडल के एक तारे के घूमने में 'लचक' देखी. थोड़ी और रिसर्च पर पता लगा कि यह तारा एक विशालकाय ब्लैक होल के चक्कर लगाता है. BH3 ब्लैक होल की खोज यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) की गैया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने की है. गैया स्पेस टेलीस्कोप को 2013 में लॉन्‍च किया गया था.

BH3 मिल्की वे में अब तक मिला सबसे भारी ब्लैक होल है जो एक तारे की मृत्यु से बना है. इसकी खोज इतनी अहम थी कि वैज्ञानिकों से वक्त से पहले ही उसकी जानकारी दुनिया को दे डाली. इससे बाकी देशों के एस्ट्रोनॉमर्स BH3 ब्लैक होल पर रिसर्च कर पाएंगे. BH3 ब्लैक होल की पृथ्वी से नजदीकी भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है. गैया कोलैबरेशन में शामिल एस्ट्रोनॉमर, डॉ पास्क्वेले पनुजो ने कहा, 'यह पूरी तरह हैरान करने वाली बात है. यह हमारी आकाशगंगा में तारकीय मूल का सबसे विशाल ब्लैक होल है और अब तक खोजा गया दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल है.'

2/ Called BH3, the #BlackHole was discovered by @ESAGaia because it imposes an odd wobbling motion on the star orbiting it

Ground-based telescopes, including ESO’s #VLT, then found its mass to be 33 times that of the Sun.

Artist’s animation of the system pic.twitter.com/doLuUZg9k9

— ESO (@ESO) April 16, 2024