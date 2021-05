अब Space Station पर उगाई जाएंगी सब्जियां, Astronauts के लिए भेजे गए Pak Choi के पत्ते

नई दिल्ली: देश-दुनिया के लोग अंतरिक्ष (Space) पर जाने का सपना देखते हैं. कोई मंगल (Life At Mars) की सैर करना चाहता है तो कोई चांद (Life At Moon) की. इस पर कई रिसर्च चल रही हैं. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (International Space Station) यानी ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स (Astronaut) के लिए सब्जियों की ताजा खेप भेजी गई है. इसमें चाइनीज पत्ते (Chinese Leafy Vegetable) वाले साग पाक चोई (Pak Choi) शामिल है.

पाक चोई (Pak Choi) साग खाने में बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर होता है. स्पेस स्टेशन (Space Station) पर एस्ट्रोनॉट्स (Astronaut) इस पर गार्लिक पेस्ट (Garlic Paste) और सॉय सॉस लगाकर इसका आनंद ले रहे हैं. अब वे इसे स्पेस स्टेशन (Space Station) पर उगाने की तैयारी कर रहे हैं. अगर ऐसा संभव होता है तो मंगल (Mars Mission) और चांद पर जाने वाले मिशन में काफी मदद मिल सकेगी. नासा (NASA) ने इसकी एक फोटो भी शेयर की है.

Did you know there's a garden on the @Space_Station? During his mission, @Astro_illini has harvested radishes, planted lettuce, & begun growing mustard greens and pak choi. The plants are a source of food, and a connection reminding the crew of Earth: https://t.co/Ga7n4t5ppM pic.twitter.com/34jF0Le6Ez

— NASA (@NASA) March 4, 2021