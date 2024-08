'30 मिनट में पूरी दुनिया तबाह...' सूरज और धरती के बीच 2 घंटे तक चला भयंकर 'बवाल', सनसनीखेज घटना से हर कोई हैरान

Solar Storm: नासा समेत दुनियाभर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दे रखी है ‌कि एक सौर तूफान धरती की तरफ आ रहा है, इसी बीच आसमान में सोलर तूफान की वजह से ऐसी घटना घट गई जो बहुत ही दुर्लभ थी. विशाल सौर तूफान ने सूर्य और पृथ्वी के बीच दुर्लभ 2 घंटे का चुंबकीय राजमार्ग खोल दिया. इस सनसनीखेज घटना ने सूर्य पर दुर्लभ अरोरा को ट्रिगर किया और जो दो घंटे तक चला. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

सोलर तूफान ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के एक हिस्से को पूरी तरह से किया तबाह

पिछले साल अप्रैल में भड़के एक विशाल सौर तूफान ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के एक हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिससे ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में बदलाव आया. इस दुर्लभ घटना के परिणामस्वरूप, सूर्य और पृथ्वी के बीच एक दो-तरफा राजमार्ग अस्थायी रूप से खुल गया, जिससे दोनों दिशाओं में आवेशित कण भेजे गए और दोनों छोर पर ऑरोरा चमकने लगे.

इस घटना के बारे में नासा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें लिखा 'तूफ़ान के दौरान कुछ समय के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच एक दो-तरफ़ा “राजमार्ग” बन गया. दूसरे शब्दों में कहे तो सूर्य से पृथ्वी की ओर जाने वाला सामान्य एक-तरफ़ा प्रवाह अचानक दोनों दिशाओं में चलने लगा, जिसके बाद सूरज से धरती और धरती से सूरज की तरफ कण आ रहे थे.'

आप भी देखें वीडियो

For a brief period during the storm, a two-way “highway” formed between the Sun and Earth.

In other words, the usual one-way flow from the Sun to Earth suddenly went both directions: For about two hours, Earth was also spewing particles back into the Sun! pic.twitter.com/Q2b1o5C9b0

— NASA Sun & Space (@NASASun) August 6, 2024