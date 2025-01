Parker Solar Probe: सूर्य के बेहद करीब गया, पर 'भस्म' नहीं हुआ NASA का बाहुबली; अंतरिक्ष से भेजा बड़ा अपडेट

NASA Parker Solar Probe: नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने ऐतिहासिक उड़ान के बाद पहला डीटेल्ड सिग्नल भेजा है. प्रोब ने 26 दिसंबर को पृथ्वी पर संकेत भेजकर अपने सेफ होने की जानकारी दी थी. NASA के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 को, प्रोब ने विस्तृत टेलीमेट्री डेटा भेजा, जिससे पुष्टि हुई कि उसके सभी सिस्टम और वैज्ञानिक उपकरण सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं. पार्कर सोलर प्रोब ने 24 दिसंबर 2024 को इतिहास रचा था. यह सूर्य के इतने नजदीक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना.

पार्कर सोलर प्रोब से पहले कोई भी चीज सूर्य के इतने करीब नहीं पहुंची थी. NASA का यह यान सूर्य की सतह से मात्र 61 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा. इस दौरान, स्पेसक्राफ्ट ने 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की, जिससे यह ब्रह्मांड में इंसान की बनाई सबसे तेज चीज बन गई. प्रोब ने सूर्य के कोरोना में दाखिल होते हुए लगभग 980 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना किया.

On Dec. 26, Parker Solar Probe signaled Earth to report it survived its record-breaking flyby of the Sun on Dec. 24.

New transmissions received on Jan. 1 give more details, confirming the spacecraft collected data during the flyby, and more: https://t.co/FzGCGTXjho

