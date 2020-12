International Space Station पर पहली बार हुई मूली की फसल, NASA ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली: अंतरिक्ष (Space) में पहली बार वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) पर सवार होकर मूली की फसल की कटाई की है. ऐसा करके अंतरिक्ष मिशन में बड़ी कामयाबी हासिल की गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आईएसएस रिसर्च ने वीडियो शेयर कर मूली उगाने की वजह बताई है. दरअसल मूली पौष्टिक होती है और तेजी से उगती भी है.

30 नवंबर को नासा (NASA) की वैज्ञानिक केट रिबन्स ने मूली के पौधों को काटा. ये पौधे अंतरराष्ट्रीय आंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) पर बिटेट में उगाए गए थे.

ऐसे उगाई गई मूली

वैज्ञानिकों ने सब्जियों को इकट्ठा कर फॉइल पेपर में लपेटा और 2021 में स्पेसएक्स के 22वें वाणिज्यिक रिसपल्ली सर्विसेज मिशन के दौरान पृथ्वी की वापसी यात्रा के लिए एक कोल्ड स्टोर में संग्रहित किया. प्लांट हैबिटेट-02 (Plant Habitat-02) के नाम से पौधे को प्रयोग के तौर पहली बार नासा (NASA) ने घूर्णन प्रयोगशाला (Laboratory) में उगाया है. नासा (NASA) ने मूली का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वैज्ञानिक उसे अच्छी तरह समझते हैं और यह 27 दिनों में विकसित भी हो जाती है.

Radishes grow fast, but maybe not this fast! Check out one month of Space_Station radish growth in 10 seconds.⏱️

Radishes are used for the Plant Habitat-02 study because they're nutritious, grow quickly and are genetically similar to Arabidopsis, a plant often studied in space. pic.twitter.com/f3c8urlCei

ISS Research (@ISS_Research) December 1, 2020