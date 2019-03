बेंगलुरू : अंतरिक्ष में लगातार कामयाबी के नए झंडे गाड़ रहा भारत एक अप्रैल को भी एक नया कीर्तिमान अपने नाम स्‍थापित करने जा रहा है. भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन (इसरो) एमिसैट उपग्रह और अमेरिका तथा स्पेन समेत कई 28 देशों के उपग्रहों को एक अप्रैल को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करेगा.

436 किलोग्राम के एमिसैट और अन्य उपग्रहों को चेन्नई से 100 किमी उत्तर में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पीएसएलवी सी-45 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा. हालांकि प्रक्षेपण मौसम पर निर्भर करेगा. इसके लिए श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में जोरदार तैयारी चल रही हैं.

#ISROMissions #PSLVC45 set to launch #EMISAT and 28 foreign satellites from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota on April 1, 2019, subject to weather conditions. Updates will continue. pic.twitter.com/xs5ZLT5Jt3 — ISRO (@isro) March 25, 2019

इसरो की तरफ से ट्विटर पर दी जा रही जानकारियों में इस प्रक्षेपण की अहम अपडेटस दी गई हैं. इसमें बताया गया है कि किस तरह एमिसैट उपग्रह और अमेरिका तथा स्पेन समेत कई 28 देशों के उपग्रहों के प्रक्षेपण की तैयारियां चल रही हैं.

#ISROMissions An image taken moments before the #PSLVC45 heat shield getting locked with the payloads intact inside. The launch with #EMISAT and 28 foreign satellites on board is scheduled at 09:30 am (IST) from Sriharikota on April 1. Updates will continue. pic.twitter.com/Eeie6s62at — ISRO (@isro) March 27, 2019

इस दौरान इसरो की तरफ से PSLVC-45 हीट शील्ड को पेलोड के साथ बंद किए जाने से चंद समय पहले की तस्‍वीर को भी शेयर किया गया. इस तरह इसरो ने तस्‍वीर के जरिये दिखाया कि सैटेलाइटों के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण से पहले तैयारियां की जाती हैं.

#ISROMissions #PSLVC45 has moved to the 'umbilical tower' today at the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota. Electrical checks are on now ahead of scheduled launch with #EMISAT & 28 foreign satellites on board, on April 1 at 09:30 am (IST). Our updates will continue. pic.twitter.com/Ba1jSzibDG — ISRO (@isro) March 28, 2019

इसरो की तरफ से PSLVC-45 को सतीश धवन स्‍पेश सेंटर में प्रक्षेपण उड़ान से पहले Umbilical Tower पर रखे जाने की तस्‍वीर भी साझा की गई. साथ ही बताया गया कि उपग्रहों के प्रक्षेपण से पहले विद्युत जांच जारी है.