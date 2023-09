Science News: कहीं दिन कहीं रात.. दोनों के मिलन की गजब तस्वीर आई सामने, देखें अंतरिक्ष से धरती का अनोखा नजारा

Earth Photo Of Day And Night: जब हम सो रहे होते हैं तो दुनिया के किसी कोने में कहीं दिन की शुरुआत हो रही होती है. ये तो सब जानते हैं कि दुनिया के अलग-अलग देशों में दिन और रात का अलग समय होता है. लेकिन ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्होंने रात से दिन होते और दिन से रात होते देखा होगा. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने शनिवार को एक ऐसी ही तस्वीर शेयर की है जो अब वायरल हो चुकी है.

इस तस्वीरे में धरती को दिन और रात में बंटा हुआ देख सकते हैं. सैटेलाइट से ली गई यह तस्वीर लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है. एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीर, आकाश में आकाशीय भूमध्य रेखा में सूर्य को पार करते हुए और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु लाते हुए दिखा रही है. अंतरिक्ष एजेंसी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, "सर्दियां आ रही हैं. आज दिन और रात आधे में बंटे हुए हैं, क्योंकि सूर्य आकाश में आकाशीय भूमध्य रेखा को पार कर गया, जो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु विषुव का प्रतीक है."

Winter is coming

Day and night are split in half today, as the Sun crossed the celestial equator in the sky at 07:50 BST/08:50 CEST marking the autumn equinox in the Northern Hemisphere.

This #Meteosat image was taken at 09:00 BST/10:00 CEST this morning pic.twitter.com/t7oUI36ai4

September 23, 2023