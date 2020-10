पीएम मोदी के हाथ में जो अस्थि कलश है, उस महानायक की कहानी आपको रुला देगी

आज 4 अक्टूबर को पीएम मोदी ने एक फोटो शेयर किया, जिसमें वो हाथ में किसी का अस्थि कलश लिए हुए हैं. उनके साथ कुछ विदेशी हैं. मोदी जी ने अपनी ट्वीट में इस फोटो के साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा को याद किया है.

एक महानायक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा

कौन थे श्याम जी कृष्ण वर्मा? और उनकी अस्थियों से पीएम मोदी से क्या नाता है? पीएम मोदी ने पिछली 'मन की बात' में कहा था कि देश की आजादी की 75वीं सालगिरह पर उन गुमनाम नायकों को याद करने की जरूरत है, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ. समझ लीजिए श्यामजी कृष्ण वर्मा उन्हीं उपेक्षित नायकों में से एक हैं, वो नायक नहीं बल्कि महानायक हैं.

Shyamji Krishna Varma was fearless and selfless. He devoted himself towards India’s freedom and inspired many nationalists. India bows to him on his Jayanti. We shall always work hard to realise his vision for our nation. Visit this site to know about him. https://t.co/lN5TzJR7Xh pic.twitter.com/3LlETdMEKa

— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2020