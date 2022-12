Argentina Team: अर्जेंटीना के मैच जीतते ही खुशी से गदगद हुए फैंस, सोशल मीडिया पर दिए ये रिएक्शंस

Argentina Win FIFA World Cup 2022: अर्जेंटीना टीम ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हरा दिया है. इसी के साथ लियोनल मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी पूरा हो गया है. फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने कमाल का खेल दिखाया है. अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. अर्जेंटीना ने साल 1978, 1986 और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने अपना रिएक्शन दिया है.

अर्जेंटीना ने जीता मैच

फाइनल मुकाबले में पेनाल्टी कॉर्नर पर लियोनल मेसी ने अर्जेंटीना को 1-0 से बढ़त दिलाई थी. इसके बाद एंजल डि मारियो ने तूफानी गोल कर अर्जेंटीना को 2-0 की बढ़त दिला थी, लेकिन दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस की तरफ से शानदार खेल दिखाया और लगातार दो गोल किए. इसके बाद एक्सट्रा टाइम में स्कोर 3-3 से बराबर हो गया. फिर पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने कभी ना भूलने वाली जीत दर्ज की. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने अपना रिएक्शन दिया है.

What a game. Worthy of a final. Messi’s moment to remember till infinity. Tough luck Mbappe and France. Congratulations Argentina on winning the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0ZskRbFMYf — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) December 18, 2022

Lionel Messi with his first World Cup. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HdMWAGa1LO — Pop Base (@PopBase) December 18, 2022

What a game best world final I have ever watched Congrats #arg #FIFAWorldCup — Calogero Soldano (@Calogero412) December 18, 2022

Qatar just gave us the best world cup final ever. pic.twitter.com/HZ0R0IhWG3 — (@moumarUSI) December 18, 2022

We are champions Lionel Messi is greatest footballer of All time#FIFAWorldCup #ArgentinaVsFrance #WorldCup #WorldCupFinal — Syed Ali Hassan (@SyedAliHassanK4) December 18, 2022

मेसी का सपना हुआ पूरा

लियोनल मेसी ने अपने करियर में वह सब हासिल किया है, जिसकी उन्हें चाहत थी. अब अपने ताज में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी सजा ली है. लियोनल मेसी ने पूरे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कमाल का खेल दिखाया. उन्होंने टूर्नामेंट 7 गोल किए और अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया. लियोनल मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप मैच भी था, तो उन्होंने शानदार तरीके से विदाई ली है.

