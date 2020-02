पूर्व खिलाड़ी ने पत्नी और 3 बच्चों को कार में जिंदा जलाया, फिर कर ली खुदकुशी

ब्रिसबेन. खेल आमतौर पर इंसान को मुश्किलों से लड़ना सिखाता है. खिलाड़ी हारकर भी जीतने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी ने मुश्किलों से हारकर कुछ ऐसा कर लिया, जिससे पूरा खेल जगत हैरान है. ऑस्ट्रेलिया के रग्बी खिलाड़ी रोवन बेक्सटर (Rowan Baxter) ने बुधवार को पत्नी हैना और तीन बच्चों को कार में बंद कर जला दिया. इसके बाद खुद भी खुदकुशी कर कर ली.

ऑस्ट्रेलिया की यह जघन्य घटना ब्रिसबेन के कैंप हिल इलाके में हुई. चश्मदीद के मुताबिक सुबह आठ बजे के करीब एक धमाके के साथ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई. जल्दी ही वहां कई लोग जमा हो गए. उन्होंने देखा कि जलती हुई कार में एक महिला और तीन बच्चे बंद हैं. ये तीनों रोवन की पत्नी हैना (31) और उनके लायना (6), अलिया (4) और ट्रे (3) थे. लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया.

पुलिस के मुताबिक हैना बेक्सटर (Hannah Baxter) को कार से जैसे ही बाहर निकाला गया, वे जोर-जोर से चिल्लाने लगीं कि उसने (रोवन) पेट्रोल छिड़ककर कार में आग लगाई है. कार के पास ही रोवन की लाश भी थी. शव पर चाकुओं के निशान थे. हालांकि, 24 घंटे से पहले ही चारों ने दम तोड़ दिया. बच्चों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी. हैना ने अस्पताल में दम तोड़ा.

पुलिस की जांच के मुताबिक हैना ड्राइविंग सीट पर बैठी थी. रोवन कार से निकलने से पहले फ्रंट सीट पर बैठे थे. दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. बता दें कि रोवन और उनकी पत्नी पिछले साल अलग हो गए थे. दोनों के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था.



Devastating news out of Camp Hill. My heart goes out to the families and community going through this tragic time and the emergency responders confronting what would be a shattering scene. If you or anyone you know needs support, call Lifeline on 13 11 14. https://t.co/qJDieLMRiN

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) February 19, 2020