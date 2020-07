दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट की बहाली की कोशिश, 18 जुलाई से होगी ये अनोखी सीरीज

जोहानिसबर्ग: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच दक्षिण अफ्रीका में 18 जुलाई को क्रिकेट फिर मैदान पर लौटेगा जब 24 टॉप खिलाड़ियों के साथ 3 टीमों का टूर्नामेंट खेला जाएगा. ये मैच पहले 27 जून को होना था लेकिन समय पर स्वास्थ्य दिशा निर्देशों संबंधी मंजूरी नहीं लिये जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (Cricket South Africa) ने बुधवार को ऐलान किया कि अब यह 18 जुलाई से खेला जायेगा जो दिवंगत राष्ट्रपति नेलसन मंडेला का जन्मदिन भी है.

The match details remain the same with SuperSport Park as the hosting venue and the starting time being 11:00 (SAST). The match will also still be broadcast live on @SuperSportTV 2, with the team sheets not undergoing any changes. #SolidarityCup pic.twitter.com/2weVujYJVN

