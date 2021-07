इस मुस्लिम महिला क्रिकेटर ने पेश की अनोखी मिसाल, मैच में हिजाब पहनकर की बॉलिंग

नई दिल्ली: इंग्लैंड (England) में 100 बॉल का क्रिकेट टूर्नामेंट द हंड्रेड (The Hundred) काफी पॉपुलर हो रहा है. इसकी शुरुआत 21 जुलाई 2021 को हुई थी. यहां ज्यादातर प्लेयर्स अपने खेल की वजह से शोहरत बंटोर रहे हैं. इस बीच स्कॉटलैंड (Scotland) की अबताहा मकसूद (Abtaha Maqsood) अलग कारणों से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.

हिजाब पहनकर की बॉलिंग

बर्मिंघम फीनिक्स और लंदन स्पिरिट (Birmingham Phoenix vs London Spirit) के बीच खेले गए मुकाबले में अबताहा मकसूद (Abtaha Maqsood) हिजाब पहन कर बॉलिंग के लिए आईं तो कई लोगों के लिए मिसाल बन गईं. देखते ही देखते उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

Abtaha Maqsood the 22 year-old leg-spinner who was playing for Birmingham Phoenix today. She could turn out to be a huge inspiration for Muslim women to take up cricket in future #TheHundred pic.twitter.com/LvGOT0rYcQ — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) July 23, 2021

अबताहा ने 5 बॉल फेंके

इस मैच में बर्मिंघम फीनिक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 6 विकेट खोकर 128 रन बनाए. इसके जवाब में लंदन स्पिरिट ने 96 गेंदों में 132 रन पूरे कर लिए और 3 विकेट से जीत दर्ज की. बर्मिंघम की तरफ से अबताहा मकसूद (Abtaha Maqsood) ने इस मुकाबले में 5 गेंद फेंके और 7 रन दिए, उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया.

तायक्वोंडो में ब्लैक बेल्ट

स्कॉटलैंड (Scotland) की अबताहा मकसूद (Abtaha Maqsood) ने द हंड्रेड (The Hundred) टूर्नामेंट के लिए आखिरी लम्हों में रजिस्ट्रेशन कराया था. उन्होंने अब तक 18 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 12.82 की औसत से 23 विकेट हासिल किए हैं. वो तायक्वोंडो (Taekwondo) में ब्लैक बेल्ट हैं.

Scotland's @WildcatsCricket were lethal with the ball today, Abtaha Maqsood taking 3/8 including two in two to end the Uganda innings! #WT20Q pic.twitter.com/XxZoKhD4mj — ICC (@ICC) July 7, 2018

11 साल की उम्र में क्रिकेट में दिलचस्पी

अबताहा मकसूद (Abtaha Maqsood) ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 (Glasgow Commonwealth Games 2014) में अपने मुल्क की ध्वजवाहक रह चुकी हैं. अबताहा ने महज 11 साल की उम्र में क्रिकेट को अपना करियर बना लिया. उन्होंने पोलॉक क्रिकेट एकेडमी से इस खेल की कोचिंग हासिल की.



One can only imagine how many young Muslim women will be inspired by the sight of Abtaha Maqsoob running in to bowl in her hijab. A big win for cricket.#TheHundred pic.twitter.com/7KMY9OOxlo — Aatif Nawaz (@AatifNawaz) July 23, 2021

'हिजाब पहनकर सामने आने में लगता था डर'

अबताहा मकसूद ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ये काफी अहम है, जब मैं छोटी थी तब मैंने किसी मुस्लिम एथलीट को हिजाब पहनते नहीं देखा. मैं पहली बार हॉल में आने से डर रही थी, क्योंकि लोग मुझे ही देखेंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद आपको इसकी आदत हो जाती है. मैं इतने बड़े स्तर पर हिजाब पहनकर क्रिकेट खेलने को लेकर उत्साहित हूं. लोग और युवा लड़कियां जो खुद हिसाब पहनती हैं मुझे देख पाएंगी.