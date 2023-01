भारत और पाकिस्तान दोनों ही दौरों से बाहर हुआ न्यूजीलैंड का ये प्लेयर, ICC ने दिया बड़ा अपडेट

New Zealand Cricket Team: न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान और भारत में वनडे सीरीज खेलनी है. कीवी टीम को पाकिस्तान में 9, 11 और 13 जनवरी को तीनों ही वनडे मैच कराची में खेलने हैं, इसके बाद न्यूजीलैंड टीम भारत दौरे पर आएगी. जहां उसे 18, 21 और 24 जनवरी को वनडे मैच खेलने हैं, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही दौरों से न्यूजीलैंड का एक स्टार खिलाड़ी बाहर हो गया है. आइए जानते हैं, इस प्लेयर के बारे में.

भारत दौरे से बाहर हुआ ये खिलाड़ी

न्यूजीलैंड टीम ने पाकिस्तान और भारत में आगामी सीरीज के लिए अपने व्हाइट-बॉल टीम में बदलाव किया है, जिसमें तेज गेंदबाज एडम मिल्ने अपनी तैयारी के बारे में चिंताओं के कारण हट गए हैं. उनकी जगह टीम में ब्लेयर टकर को जगह मिली है. टकर पहले से ही न्यूजीलैंड टेस्ट टीम के साथ पाकिस्तान में हैं. भारत के खिलाफ हालिया घरेलू सीरीज के दौरान मिल्ने हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे हैं.

New Zealand make a change to their white-ball squads for the upcoming series in Pakistan and India.

— ICC (@ICC) January 1, 2023