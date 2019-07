ICC के बैन का दिखा असर- बांग्लादेश में ट्राई सीरीज नहीं खेलेगा जिम्बाब्वे

हरारे: अंतरारष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को निलंबित कर दिया है. इससे जिम्बाब्वे में आसीसी के खिलाफ रोष का माहौल है. अब इस निलंबन का असर भी दिखने लगा है. निलंबित के बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट ने घोषणा की है कि उनकी राष्ट्रीय टीम सितंबर में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा नहीं लेगी. लंदन में गुरुवार को संपन्न हुए आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण जिम्बाब्वे क्रिकेट को निलंबित किया जाता है.

क्या कहा अपने बयान में जिम्बाब्वे क्रिकेट ने

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आईसीसी द्वारा निलंबित किए जाने के बाद वे घरेलू प्रतियोगिताओं को आयोजित नहीं करा सकते और भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर भी अपनी राष्ट्रीय टीम को नहीं भेज सकते. निलंबन के कारण जिम्बाब्वे क्रिकेट को आईसीसी से मिलने वाला फंड भी रुक गया है.

खिलाड़ी कर्मचारी भुगत रहे सजा

बताया जा रहा है कि इस सब में, खिलाड़ी और कर्मचारी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और उन्हें महीनों या हमेशा के लिए अपनी तनख्वाह और मैच फीस के बिना रहने पर मजबूर होना पड़ सकता है. बयान में कहा गया है, "हम अपनी टीम को जितना हो सकेगा उतनी जल्द दोबारा मैदान में उतारेंगे. जिसके लिए कॉरपोरेट और एसआरसी के साथ-साथ हितधारकों से भी बातचीत जारी है. जिम्बाब्वे क्रिकेट वापसी करेगा और दोबारा आईसीसी में अपना सम्मान पाएगा."

SUSPENSION: @ZimCricketv board is ready to cooperate with @ZimbabweSrc and other stakeholders to get Zimbabwe back to operating within the confines of @ICC statutes again as well as to ensure the game is thriving, competitive and financially stable #SaveOurCricket #TogetherWeCan pic.twitter.com/pbb04t2MOV

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 19, 2019