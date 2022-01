गौतम गंभीर के बाद इस भारतीय दिग्गज के निशाने पर विराट कोहली, नहीं पसंद आई कप्तान की हरकत

नई दिल्ली: भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी डेरिल कलिनन (Daryll Cullinan) और ने विराट कोहली (Virat Kohli) की आलोचना की है, इन दोनों को टीम इंडिया (Team India) के कप्तान की हरकत पसंद नहीं आई जो उन्होंने टेस्ट मैच के दौरान मैदान पर की थी.

प्रोटियाज कैप्टन डीन एल्गर (Dean Elgar) के डीआरएस रिव्यू से बच जाने के बाद विराट कोहली ने स्टंप माइक के ऊपर नाराजगी जताई थी. डीआरएस रिव्यू (DRS Review) के बाद एल्गर को एलबीडब्ल्यू से राहत मिलने के बाद कोहली और कुछ दूसरे भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर और सुपरस्पोर्ट को भला बुरा कहा था.

DRS रिव्यू में बच गए एल्गर

फील्ड अंपायर मेरियस इरास्मस (Marius Erasmus) ने पहले डीन एल्गर (Dean Elgar) को आउट कर दिया था, लेकिन बॉल-ट्रैकिंग तकनीक से पता चला कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी, जिसके बाद फैसले को पलट दिया गया.

विराट कोहली ने स्टंप माइक के पास आकर अपनी निराशा जताते हुए कहा- 'पूरा देश मेरी टीम के खिलाफ खेल रहा है.' रविचंद्रन अश्विन ने भी इस पर निराशा जताई और स्टंप माइक पर कहा, 'आपको जीतने के लिए बेहतर रास्ते अपनाने चाहिए सुपरस्पोर्टस.' जाहिर है कि विराट कोहली टेक्नॉलोजी पर सवाल उठा रहे थे और दक्षिण अफ्रीका के खेमे पर भी सवाल उठा रहे थे कि ये उनकी टीम के साथ धोखा हो रहा था.

विराट कोहली ने DRS के फैसले के बाद स्टंप माइक के पास आकर बोला था, 'आप अपनी टीम पर फोकस करें, जब वे गेंद को चमकाते हैं. सिर्फ विपक्षी टीम पर नहीं. लोगों को हमेशा पकड़ने की कोशिश करें.' केएल राहुल ने कहा था, 'यह पूरा देश 11 खिलाड़ियों के खिलाफ है.' वहीं, गेंदबाज आर अश्विन ने कहा था, "मैच जीतने का नया तरीका आपको खोजना चाहिए.'

