पुजारा-रहाणे के रिटायरमेंट की तैयारी कर चुके फैंस, हंसी से लोटपोट कर देंगे ये फनी Memes

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा और नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. पुजारा सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए. अजिंक्य रहाणे की बात करें तो मौजूदा टेस्ट की दोनों पारियों में उनके स्कोर क्रमश: 9 और 1 रहे. इस खराब प्रदर्शन के साथ ही पुजारा और रहाणे का टेस्ट करियर भी लगभग खत्म हो गया है. ये दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया को बीच मझधार में छोड़कर चलते बने.

ट्विटर पर फैंस ने ऐसे की घनघोर बेइज्जती

चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के इस घटिया प्रदर्शन के बाद ट्विटर पर फैंस ने इन दोनों ही बल्लेबाजों की घनघोर बेइज्जती कर दी. पुजारा और रहाणे को खराब प्रदर्शन के बाद भी काफी समय से मौका मिल रहा है, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए हैं. ऐसे में ये साउथ अफ्रीका दौरा इन दोनों ही बल्लेबाजों के करियर का आखिरी दौरा साबित हो सकता है.

रिटायरमेंट की तैयारी कर चुके फैंस

ज्यादातर क्रिकेट फैंस तो इन दोनों की रिटायरमेंट की भी तैयारी कर चुके हैं और इन दोनों के मजेदार मीम्स शेयर किए जा रहे हैं. आइए देखते हैं कि भारतीय फैंस इन दोनों खिलाड़ियों पर किस तरह से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 25 फरवरी से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का टेस्ट टीम से पत्ता कट सकता है.

