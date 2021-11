अजिंक्य रहाणे लगातार फ्लॉप होने पर हुए बुरी तरह ट्रोल, 'Thank you Rahane' करने लगा ट्रेंड

नई दिल्ली: भारतीय टेस्ट टीम (Indian Test Cricket Team) के सीनियर प्लेयर अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रहाणे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए.

कानपुर में रहाणे का फ्लॉप शो

कानपुर (Kanpur) के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park Stadium) में खेले जा रहे टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ दोनों पारियों में क्रमश: 35 और 4 रन बनाए.



करीब 1 साल पहले लगाया था शतक

दिसंबर 2020 में मेलबर्न (Melbourne) में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने आखिरी बार टेस्ट शतक लगाया था, इस शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ 8 विकेट से यादगार जीत दर्ज की थी.

रहाणे ने फिर किया निराश

कानपुर टेस्ट (Kanpur Test) के चौथे दिन चेतेश्वर पुजारा का विकेट जल्दी गिर गया और फिर जिम्मेदारी टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आई, लेकिन वो स्कोरबोर्ड पर 4 ही रन जोड़ पाए और एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया.

ट्रेंड हुआ #ThankYouRahane

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के फ्लाप खेल के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस आगबबूला हो गए और इस क्रिकेटर को जमकर ट्रोल करने लगे. ट्विटर पर #ThankYouRahane ट्रेंड करने लगा. लोगों का मानना है कि रहाणे को जल्द रिटारमेंट ले लेनी चाहिए ताकि युवा क्रिकेटर्स को मौका मिल सके. आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Since 2016, Rahane put more effort outside the field (cake cutting and press conference antics) than he put into his batting. #ThankyouRahane for absolutely nothing! #RahaneOut pic.twitter.com/rTMDlMBz0X — Jimmy Clouderson (@dpcricket13) November 28, 2021

An Incredible Journey comes to end .End of an Era #ThankYouRahane pic.twitter.com/alUc0DyWbZ — AAnush (@Maxi_Kohli) November 26, 2021

This morning we witnessed the end of Rahane's career #ThankYouRahane pic.twitter.com/h5V8IEo3Zc — Girish (@Chandra__Girish) November 28, 2021