Watch: कभी सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए खतरा था ये बल्लेबाज, अब 15 साल के बॉलर ने चटाई धूल

Alastair Cook: सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रनों के लिए कभी सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक को एक 15 साल के बॉलर ने धूल चटा दी. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिने जाते थे.

साल 2018 में भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट मैच के बाद एलिस्टेयर कुक ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. एलिस्टेयर कुक ने टेस्ट क्रिकेट में 45.35 की औसत से 12,472 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद हालांकि एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं.

The moment cricket legend Sir Alastair Cook was bowled by 15 year old local lad Kyran, in Potton this evening. @PottonTownCC pic.twitter.com/PXR9ME5ptu

