Anand Mahindra ने डॉग की पूंछ से पूछा T20 World Cup के फाइनल में कौन पहुंचेगा? मिला ये जवाब

Anand Mahindra On T20 World Cup 2022: भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अब टीम इंडिया 10 नवंबर को एडिलेड के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी. वहीं, 9 नवंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. सभी क्रिकेट फैंस ये जानना चाहते हैं कि फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी? अब उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने इसके लिए अनोखा उपाय ढूंढा है.

आनंद महिंद्रा ने किया ये ट्वीट

बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैंने डॉग की पूंछ से भविष्य देखने के लिए कहा कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में कौन सी टीम होगा? इसने दीवार के पार देखने का बहुत ही आसान तरीका निकाला. आपको क्या लगता है. इसने दीवार के पास क्या देखा.

I asked this pooch to look into the future and tell me who would be in the finals of the #T20WorldCup2022 It figured out this ingenious way to look over the of the present. What do you think it saic.twitter.com/a5H5OPRiVU

