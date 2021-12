Ajaz Patel से पहले Anil Kumble भी ले चुके हैं ‘Perfect 10’, पाकिस्तान के खिलाफ किया था करिश्मा

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जन्में बायें हाथ के स्पिनर एजाज पटेल ने शनिवार को क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया जब वह भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान एक ही पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के 144 साल के इतिहास में तीसरे गेंदबाज बन गए.

एजाज पटेल (Ajaz Patel) जब 1996 में अपने माता-पिता के साथ न्यूजीलैंड (New Zealand) में जा बसे थे, तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी. पटेल ने भारत की पहली पारी में 47 . 5 ओवर में 119 रन देकर 10 विकेट लिए और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गदर मचा दिया.



एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने अब इंग्लैंड के जिम लेकर (Jim Laker) और भारत के अनिल कुंबले (Anil Kumble) जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली. जिम ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड (Old Trafford) में यह कमाल किया था. उन्होंने 51.2 ओवर में 53 रन देकर 10 विकेट लिए थे. वहीं कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली (Delhi) के फिरोजशाह कोटला (Feroz Shah Kotla) मैदान में फरवरी 1999 में 26 . 3 ओवर में 74 रन देकर 10 विकेट लिए थे.



सिराज के विकेट के साथ रिकॉर्ड पूरा

अपने कैरियर का 11वां टेस्ट खेल रहे एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने शनिवार से पहले एक पारी के 5 विकेट लेने का कमाल 2 बार किया था. उन्होंने मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को आउट करके अपना 10वां विकेट लिया जो भारतीय मूल के ही रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) को कैच देकर लौटे.

भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एजाज पटेल (Ajaz Patel) का खड़े होकर अभिवादन किया और अंपायर्स ने उन्हें वो गेंद भी सौंप दी. पटेल अपने जन्मस्थान पर भारत के खिलाफ खेलने वाले डगलस जार्डिन (Douglas Jardine) के बाद दूसरे क्रिकेटर हैं. इंग्लिश क्रिकेट जार्डिन का जन्म भी मुंबई (Mumbai) में हुआ था.

Incredible achievement as Ajaz Patel picks up all 10 wickets in the 1st innings of the 2nd Test.

He becomes the third bowler in the history of Test cricket to achieve this feat.#INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/5iOsMVEuWq

— BCCI (@BCCI) December 4, 2021