IND vs PAK: अर्शदीप सिंह ने टपकाया बेहद आसान कैच, रोहित शर्मा गुस्से में आग-बबूला- VIDEO

India vs Pakistan, Asia Cup 2022 : भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 राउंड के मुकाबले में 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी. दुबई में रविवार को खेले गए इस मैच में भारत ने 7 विकेट पर 181 रन बनाए जिसके बाद पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 1 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. पाकिस्तान के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कमाल दिखाया और 51 गेंदों पर 71 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के जड़े. युवा पेसर अर्शदीप सिंह को लेकर हालांकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने इस मैच में आसिफ अली का एक आसान सा कैच टपका दिया. कप्तान रोहित शर्मा भी इसे देखकर काफी गुस्सा हो गए.

अर्शदीप ने टपकाया कैच

युवा पेसर अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली को जीवनदान दिया, जब उन्होंने एक आसान सा कैच टपका दिया. पारी के 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर आसिफ ने हवाई शॉट खेला लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर अर्शदीप ने कैच छोड़ दिया. रोहित शर्मा इसे देखकर काफी गुस्सा हो गए. बाद में निराशा में उन्होंने अपना सिर तक पकड़ लिया. रोहित का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पाकिस्तान का स्कोर तब 4 विकेट पर 151 रन था. आसिफ ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाए जिन्हें बाद में अर्शदीप ने ही lbw आउट किया. उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा.

Arshdeep Singh dropped a Dolly of a Catch Which sent Hitman Rohit Sharma On the Verge of Bursting Out He nearly Killed Him With his Looks! Whata Blunder from Team India in a Crunch!#IndvsPak#pakvsindia#INDvPAK#AsiaCup2022 pic.twitter.com/vEgrT37O8F

— MTvalluvan (@MTvalluvan) September 4, 2022