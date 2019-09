ASHES: मैनचेस्टर टेस्ट हुआ रोमांचक, ऑस्ट्रेलिया को मिला सीरीज बचाने का मौका

मैनचेस्टर (इंग्लैंड): ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड में चल रही एशेज सीरीज (Ashes Series) के चौथे टेस्ट मैच के पांचवे दिन नतीजा आने की संभावना बढ़ गई है. चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी छह विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाकर घोषित कर पहले इंग्लैंड को 383 रन का लक्ष्य दिया और उसके बाद दिन का खेल खत्म होने तक केवल 18 के स्कोर पर उसके दो विकेट भी गिरा दिए. मैनचैस्चटर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदन पर शनिवार को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरुआती विकेट सस्ते में आउट होने के बाद जल्द ही अपनी स्थिति में सुधार किया और 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाकर पारी घोषित कर दी.

शुरुआत में ही लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी

ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 196 की बढ़त हासिल हुई. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरुआत से लड़खड़ा गई और डेविड वार्नर (0), मार्कस हैरिस (6), मार्नस लेबुशेन (11), और ट्रेविस हेड (12) के विकेट सस्ते में गंवा दिए. जिससे केवल 44 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर मेहमान टीम संकट में आ गई. इसके बाद स्टीव स्मथ (82) और मैथ्यू वेड (34) के बीच 105 की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला. कप्तान टीम पेन (नाबाद 23 रन) ने अपनी टीम का स्कोर छह विकेट पर 186 करने के बाद अपनी पारी घोषित कर दी.

That's stumps! Australia will need eight more wickets on the final day to retain the urn.

England need 365 runs to win or bat 98 overs for a draw: https://t.co/QGHI08lhCI #Ashes pic.twitter.com/3k8AbYOraL

— cricket.com.au (@cricketcomau) September 7, 2019