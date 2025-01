बुमराह के बिना टेक दिए घुटने, टेस्ट सीरीज हारी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया 10 साल बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीता

India vs Australia 5th Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज का पांचवां मुकाबला सिडनी में 6 विकेट से जीत लिया. इसके साथ ही उसने सीरीज पर 3-1 से कब्जा किया. कंगारू टीम भारत के खिलाफ 10 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज जीतने में सफल हुई है. उसने 2014-15 के बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम किया है. ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट में हारने के बाद जोरदार वापसी की. उसने एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में भारतीय टीम को करारी हार दी. इस जीत के साथ ही कंगारू टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. वहीं, भारत खिताबी दौर से बाहर हो गया है. ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जून में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका से होगा.

बुमराह के बिना लुटिया डूबी

ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य मिला था. मैच के तीसरे दिन रविवार (5 जनवरी) को कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग तो की, लेकिन वह बॉलिंग के लिए नहीं उतर पाए. पीठ में समस्या के कारण सीरीज में 32 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज को ड्रेसिंग रूम में ही बैठना पड़ा. उनकी अनुपस्थिति में भारतीय गेंदबाजी अनुशासित नजर नहीं आई. प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने विकेट तो लिए, लेकिन लगातार रन लुटाए. इस कारण टीम को हार का सामना करना पड़ा.

मैच में क्या हुआ?

इससे पहले पहली पारी में भारत ने 185 और दूसरी पारी में 157 रन बनाए थे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 181 रन बनाए थे. भारत को 4 रनों की बढ़त मिली थी. इस तरह उसकी लीड 161 रनों की हुई थी और कंगारू टीम को 162 रन का टारगेट मिला था. ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाकर मैच को जीत लिया.

2014 से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का रिजल्ट

2014-2015: ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच: ऑस्ट्रेलिया 2-0 से जीता

2016-2017: भारत में 4 टेस्ट मैच: भारत 2-1 से जीता

2018-2019: ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट: भारत 2-1 से जीता

2020-2021: ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट: भारत 2-1 से जीता

2022-2023: भारत में 4 टेस्ट: भारत 2-1 से जीता

2024-2025: ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीता

कृष्णा ने जगाई उम्मीद, लेकिन हारी टीम इंडिया

बुमराह की अनुपस्थिति में तीन विकेट चटकाकर प्रभावित किया लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ब्यू वेबस्टर, ट्रैविस हेड और उस्मान ख्वाजा की पारियों की बदौलत जीत हासिल कर ली. कृष्णा ने सलामी बल्लेबाज सैम कोन्सटास (22), मार्नस लाबुशेन (06) और स्टीव स्मिथ (04) को जल्दी-जल्दी आउट किया. मोहम्मद सिराज ने ख्वाजा को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया. ख्वाजा ने 45 गेंद पर 41 रन बनाए. इस मैच में डेब्यू करने वाले वेबस्टर 34 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने पहली पारी में भी 57 रन बनाकर टीम की लाज बचाई थी. ट्रैविस हेड 38 बॉल पर 34 रन बनाकर नाबाद रहे.

