AUS vs SL: श्रीलंका टूर से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम में कोरोना का अटैक, पॉजिटिव पाया गया ये अहम सदस्य

Andrew McDonald Test Covid Positive: श्रीलंका दौरे पर रवाना होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. टीम हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड (Andrew McDonald) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब वह श्रीलंका दौरे से बाहर रहेंगे.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड कोरोना संक्रमित हो गए हैं. कोच बनने के बाद मैकडोनाल्ड श्रीलंका का पहला दौरा था. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने ट्विटर पर लिखा कि रेस्ट अप कोच. मैकडोनाल्ड को क्वारंटीन में भेज दिया गया है. एंड्रयू मैकडोनाल्ड के दोबारा टीम से जुड़ने तक माइकल डि वेनुटो ऑस्ट्रेलियाई मेंस टी20 टीम के कोच होंगे.

Rest up, coach

Michael Di Venuto will coach the Australian men’s T20 side before Andrew McDonald re-joins the squad at the conclusion of seven days isolation. pic.twitter.com/QYDoB5kMAv

— Cricket Australia (@CricketAus) June 1, 2022