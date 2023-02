बाबर आजम ने साथी को दिखाया बल्ला

पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले में गुरुवार को बाबर आजम ने विरोधी टीम के लिए गेंदबाजी करने वाले पेसर हसन अली को बल्ला दिखाया. पेशावर जाल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मुकाबले के दौरान बाबर और हसन अली के साथ एक मजाकिया पल आया. सिंगल लेने के दौरान बाबर ने तेज गेंदबाज को अपना बल्ला उठाकर और उसे मारने का नाटक करके डरा दिया.

डर गए थे हसन!

हसन अचानक इस इशारे से अचंभित होकर थोड़ा डर भी गए थे. हालांकि वह हंसने लगे और रास्ते से हट गए. बाबर के हंसते हुए उनकी तरफ आने पर वह भी साइड में हटते हुए हंसने लगे. दोनों क्रिकेटरों ने बाद में एक कुछ बातचीत की और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए. हालांकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि बाबर ने हसन की तरफ गुस्से में बल्ला दिखाया.

Some banter between Babar Azam and Hassan Ali#PZvsIUpic.twitter.com/tDsxIhcrCl

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) February 23, 2023