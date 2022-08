T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत खेलेगा दो मुश्किल सीरीज, चुनौती देने आ रही ऑस्ट्रेलिया और द. अफ्रीका

Team India: भारत को टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे बड़े देशों के खिलाफ व्हाइट बॉल क्रिकेट की सीरीज खेलनी है. BCCI ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. भारत 23 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का शेड्यूल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मोहाली का PCA स्टेडियम करेगा और इसके बाद नागपुर और हैदराबाद में क्रमशः दूसरे और तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैचों का आयोजन होगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच 20 सितंबर को, दूसरा टी20 मैच 23 सितंबर को और तीसरा टी20 मैच 25 सितंबर को खेला जाएगा.

