Team India: बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला, IPL 2023 के बीच टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए जारी किया ये फरमान

Indian Cricket Team: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड जाना है. टीम इंडिया इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी. ऐसे में इस बडे़ मुकाबले को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने एक बड़ा फैसला लिया है. बीसीसीआई ने टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए आईपीएल 2023 के बीच एक फरमान जारी कर दिया है.

बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल (ICC WTC Final 2023) को देखते हुए बीसीसीआई (BCCI) ने भारतीय गेंदबाजों को अपना वर्कलोड दोगुना करने को कहा है. ऐसे में आईपीएल के 16वें सीजन के दूसरे हिस्से में भारतीय गेंदबाज नेट्स पर ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे. भारतीय गेंदबाज शायद लाल गेंद से प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं. आपको बता दें कि गेंदबाजों को बेहतर टारगेट के लिए आईपीएल के दौरान गेंदबाजी की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी. भारतीय खिलाड़ियों को एक हफ्ते में 200 डिलीवरी का लक्ष्य दिया गया है. पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कही ये बात भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा, 'ये अहम है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले गेंदबाजों के पास पर्याप्त काम का बोझ हो. उन्हें डब्ल्यूटीसी में अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए.' वहीं भरत अरुण ने कहा, 'कमान काफी हद तक सभी तेज गेंदबाजों के लिए है लेकिन स्पिनरों को भी ऐसी ही सलाह दी गई है.' 7 जून से 11 जून तक खेला जाएगा फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) का फाइनल मैच 7 जून से 11 जून तक इंग्लैंड के केनिंगटन ओवल (लंदन) के मैदान पर खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल के लिए टीम जमा करने की आखिरी तारीख 7 मई है. टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) के फाइनल में जगह बनाई है. लेकिन पिछली बार फाइनल में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. कप्तान रोहित ने दिया था ये बयान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आईपीएल 2023 से पहले खिलाड़ियों के वर्कलोड पर कहा था, 'यह अब फ्रैचाइजियों पर निर्भर है, क्योंकि अब फ्रैचाइजी ही खिलाड़ियों के मालिक हैं. हमने फ्रैचाइजियों को इस बारे में संकेत दे दिए हैं. यह अब खिलाड़ियों पर भी निर्भर है. वे व्यस्क हैं और उन्हें अपने शरीर का देखभाल खुद करना है. अगर उन्हें लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है तो वे बात करके एक या दो मैचों का ब्रेक ले सकते हैं. हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा.'