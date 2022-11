Team India: टी20 वर्ल्ड कप की हार के बाद BCCI का बड़ा एक्शन, इस दिग्गज को टीम इंडिया से किया बाहर!

Board of Control for Cricket in India: टी20 वर्ल्ड कप 2022 की हार के बाद से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कई बड़े कदम उठा रही है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारकर बाहर हो गई थी. इस हार के बाद बीसीसीआई चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी को पहले ही हटा चुकी हैं, वहीं अब बीसीसीआई ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए एक दिग्गज की टीम इंडिया से छुट्टी कर दी है.

इस दिग्गज की टीम इंडिया से हुई छुट्टी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की हार के बाद मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अप्टन (Paddy Upton) को हटाने का मन बना लिया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई अब साउथ अफ्रीका के रहने वाले पैडी अप्टन का कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू नहीं करने जा रही है. आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 के साथ ही पैडी अप्टन (Paddy Upton) का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है.

वनडे वर्ल्ड कप 2011 का भी थे हिस्सा

53 साल के पैडी अप्टन (Paddy Upton) को टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की सलाह पर मेंटल कंडीशनिंग कोच बनाया गया था. वह इसी साल जुलाई में टीम इंडिया के साथ जुड़े थे. इससे पहले पैडी अप्टन (Paddy Upton) 2008-11 के दौरान कार्यकाल में मेंटल कंडीशनिंग कोच और रणनीतिक कोच की दोहरी भूमिका में टीम इंडिया (Team India) के साथ काम कर चुके हैं.

आईपीएल में द्रविड़ के साथ किया काम

पैडी अप्टन (Paddy Upton) आईपीएल में राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के साथ राजस्थान रॉयल्स के लिए काम कर चुके हैं. पैडी अप्टन ने पुणे वारियर्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ मुख्य कोच के रूप में काम संभाल था, वहीं पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स और बिग बैश लीग में सिडनी थंडर को भी कोचिंग दे चुके हैं. वह साउथ अफ्रीकी टीम के साथ भी बतौर परफॉर्मेंस डायरेक्टर काम कर चुके हैं.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं